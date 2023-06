Datum: Freitag, 14. Oktober 2022 Beginn: 23:00 Uhr

Ort: Mozart-Saal

Donauhallen

An der Donauhalle 2

78166 Donaueschingen

Lageplan Tickets Programm: Bernhard Lang

Cheap Opera #3 "May". Documentary Chamber Opera

für sechs Stimmen, Bassklarinette, Live-Elektronik

und 8-Kanal Playback (UA) Mitwirkende: Neue Vocalsolisten Stuttgart

Gareth Davis, Bassklarinette

"Wir alle sind Menschen, wir führen Beziehungen, erleben Geburt, Krankheit und Tod, warum ist mein Leben mit Parkinson so anders, was gibt es darüber zu sagen? Sind meine Erfahrungen am Ende nicht universell?" In seiner Dokumentaroper arbeitet Bernhard Lang mit Texten und Zeichnungen der an Parkinson erkrankten Architektin und Schriftstellerin May Kooreman. May ist geprägt vom rhizomatischen Wandern durch den dokumentarischen Text. Im Zentrum steht die Reduktion auf das Wesentliche: Wahrnehmung, Identität, Tod und Leben.

"We are all human, we have relationships, experience birth, illness and death, why is my life with Parkinson's so different, what is there to say about it? In the end, aren't my experiences universal?" In his documentary opera, Bernhard Lang works with texts and drawings by architect and writer May Kooreman, who has Parkinson's disease. May is characterized by rhizomatic wandering through the documentary text. The focus is on reduction to the essentials: Perception, identity, death and life.

