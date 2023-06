Neue Vocalsolisten & Gareth Davis

Datum: Freitag, 14. Oktober 2022 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Mozart-Saal

Donauhallen

An der Donauhalle 2

78166 Donaueschingen

Lageplan Tickets Programm: Iris ter Schiphorst

Neues Werk

für Stimmen und Bassklarinette (UA)

Nikolaus Brass

heliotrop

Sequenzen für Bassklarinette und Vokal-Sextett (UA)

Evis Sammoutis

Neues Werk

für fünf Stimmen und Bassklarinette (UA) Mitwirkende: Neue Vocalsolisten Stuttgart

Gareth Davis, Bassklarinette

Parkinson-Patienten erleben die allmähliche, unaufhaltsame Versteifung ihrer Muskeln bis zur Erstarrung, während ihr Geist wach bleibt, gefangen im eigenen Körper. Im Laufe der verschiedenen Krankheitsstadien müssen sie sich daher immer wieder neu erfinden. In ihren Werken für die Neuen Vocalsolisten und Gareth Davis setzen sich die drei Komponist:innen künstlerisch und zum Teil auch persönlich mit den Phänomenen dieser Krankheit auseinander, mit Kontrolle und Kontrollverlust, mit Vergänglichkeit und Widerstand und mit der erstaunlichen Fähigkeit des Menschen, sich neuen Situationen anzupassen.

Parkinson's patients experience the gradual, inexorable stiffening of their muscles until they become rigid, while their minds remain awake, trapped in their own bodies. In the course of the various stages of the disease, they consequently must have to reinvent themselves again and again. In their works for the Neue Vocalsolisten and Gareth Davis, the three composers deal artistically and, in part, personally with the phenomena of this disease, with control and loss of control, with transience and resistance, and with man's amazing ability to adapt to new situations.

