geboren 1975 in Seoul/ Korea, lebt und arbeitet heute in Amsterdam und New York. Er studierte 1995-96 zunächst Architektur an der Seoul National Universität in Korea, zog in die USA, machte 2000 seinen Bachelor-Abschluss eines Mathematik- und Kunststudiums am Willliams College in Williamstown und schloss 2003 ein Studium der Visual Studies am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge/USA mit dem Master ab. Er studierte in den USA außerdem an der Skowhegan School of Painting and Sculpture in Skowhegan/Maine; 2004/2005 war er Stipendiat der niederländischen Rijksakademie voor beeldende kunsten in Amsterdam. In New York ist er vor allem als musikalischer Performer und Videokünstler tätig, häufig zusammen mit dem ebenfalls in New York lebenden Musiker dogr alias David Michael DiGregorio. Seine erste Hörspielarbeit „One from In the Room“ ist Teil der „in the room series“, die gemeinsam mit dogr entstehen. Er wurde mehrfach ausgezeichnet. Sung Hwan Kim nahm an zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen sowie an internationalen Festivals teil.