Rahmenprogramm der Donaueschinger Musiktage 2023

per Mail teilen

Montag, 16.10.2023 bis Freitag, 20.10.2023

Kompositionsworkshop

Kompositionsworkshop für Schüler:innen mit internem Abschlusskonzert

Wo: Fürstenberg-Gymnasium

Mittwoch, 18.10.2023 bis Sonntag, 22.10.2023

Next Generation Studierendenproramm

Ein Projekt der Hochschule für Musik FHNW in Basel in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Trossingen.

Freitag, 20.10.2023, 16.00 Uhr

Preisverleihung FEM-Nadel

Verleihung der FEM-Nadel des Deutschen Komponistenverbands an das Archiv Frau und Musik in Frankfurt am Main.

Wo: Museum Art.Plus

Freitag, 20.10.2023 bis Sonntag, 22.10.2023

Freitag 16 -19 Uhr, Samstag 10-20 Uhr, Sonntag 10-16 Uhr

Notenausstellung

Verlagsstände – Partiturtische mit den Partituren aller beim Festival uraufgeführten Werke – Open call for scores: offener Raum für Partituren von nicht verlegten Kompositionen.

Wo: Donauhallen

Sonntag, 22.10.2023, 9.00 Uhr

Gottesdienst

Die Katholische Gemeinde St. Johann und die Gesellschaft der Musikfreunde laden herzlich ein zum Festgottesdienst zu den Donaueschinger Musiktagen 2023. Die musikalische Gestaltung übernimmt das DonauWind-Quintett.

Wo: Stadtkirche St. Johann

Sonntag, 22.10.2023, 9.00 Uhr

VHS-Kurs

Besuch der Generalprobe des Abschlusskonzerts mit dem SWR Symphonieorchester

Wo: Baarsporthalle

Programm der Donaueschinger Musiktage 2023