Musik mit Garn und Draht. Das New Yorker Ensemble Yarn/Wire

Bakudi Scream (Performance)

Yarn/Wire:

Russell Greenberg, Sae Hashimoto (Percussion)

Laura Barger, Julia Den Boer (Klavier)

Annea Lockwood & Yarn/Wire:

Into the Vanishing Point für 2 Klaviere und 2 Schlagzeuger

Giulia Lorusso:

Grain Stream für 2 Schlagzeuger, 2 Klaviere und Elektronik

Bakudi Scream:

In My Heart, And Still für Performer, 2 Schlagzeuger, 2 Klaviere und Elektronik

Olga Neuwirth:

Black Dwarf für 2 Schlagzeuger, 2 Synthesizer und Zuspiel

(Liveübertragung aus dem Bartók Saal der Donauhallen)