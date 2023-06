Ictus Ensemble

Live-Videomitschnitt der 17 Uhr-Aufführung

Kapitel auswählen Francesca Verunelli: "Man Sitting at a Piano I" für Flöte, MIDI-Klavier und Elektronik (00:00:16 min) James Saunders: "know that your actions reflect within the group" für Ensemble (00:14:13 min) Hanna Eimermacher: CUT (00:29:16 min) Martin Schüttler: «My mother was a piano teacher […]» für Fernensemble und Moderatorinnen (00:50:17 min)

Zum Komponieren gehört es auch, einen Rahmen herzustellen, in dem Musik entstehen kann. Eine Situation zu schaffen, die den MusikerInnen den Handlungsraum vorgibt. So entsteht in der Abweichung von gewohnten Konzertabläufen etwas Neues. Francesca Verunelli, James Saunders, Hanna Eimermacher und Martin Schüttler entwickeln solche Situationen, die dem musikalischen Akt auf je eigene Weise eine neue Richtung verleihen – von der technischen Konfrontation über die performative Aktion und die gestische Überzeichnung bis hin zur radikalen Individuation der MusikerInnen.

One part of composition is setting up a framework for music to ensue. Creating a situation that provides the musicians an area in which to act. This means that deviating from familiar concert structures results in something new. Francesca Verunelli, James Saunders, Hanna Eimermacher and Martin Schüttler develop such situations, each of which gives the musical act a new direction in its own way – from technical confrontation to performative action and gestural exaggeration, extending all the way to a radical individuation of the musicians.