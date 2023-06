Minor Music ist ein ironischer Kommentar auf die Idee des Meisterwerks. Drei musikalische Meilensteine werden in neuem, betont kleinem Rahmen neu interpretiert. Dabei kommt die musikalische Substanz der Werke von Johann Sebastian Bach, Richard Wagner und Karlheinz Stockhausen zum Vorschein. Gleichzeitig drohen die Werke, angesichts des Verlusts von Größe und erhabener Fassade, auch stets ins Lächerliche zu kippen.

Minor Music is an ironic commentary on the idea of the master- piece. Three musical milestones are reinterpreted in a new, deliberately small setting. This brings the musical substance of the works by Johann Sebastian Bach, Richard Wagner, and Karlheinz Stockhausen to the fore. At the same time, this loss of their grandeur and sublime facade also means that the works are at constant risk of descending into the ridiculous.