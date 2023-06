Orchesterkonzert

Datum: Sonntag, 16. Oktober 2011 Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Donauhallen, Mozart Saal

Saed Haddad

Kontra-Gewalt

für Klarinette und Orchester (2010/2011) Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR, der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken,

Kaiserslautern sowie der Kunstfreunde Wiesloch e.V.

Lars Petter Hagen

To Zeitblom

für Hardanger Fiddle und Orchester (2011) Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Andreas Dohmen

zirckel / richtscheyt / felscher

für großes Orchester (2011) Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Nina Janßen, Klarinette

Gjermund Larsen, Hardanger Fiddle

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung François-Xavier Roth

Erstmals wird in diesem Jahr das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg unter der Leitung des neuen Chefdirigenten François-Xavier Roth in Donaueschingen spielen. Auf dem Programm stehen vier sehr unterschiedliche Handschriften von Komponisten aus vier Nationen. „Kontra-Kadenz“ und „Kontra-Punkte“ sind die Titel zentraler Orchesterwerke europäischer Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Mit „Kontra-Gewalt“ assoziiert Saed Haddad deren Hintergründe und transponiert diese zugleich aus dem rein musikalischen Kontext in soziale und politische Konnotationen. Zirkel und Richtscheit, musikalisches Konstrukt und frei waltende Phantasie: Wie „abgemessen“ durchziehen diese ältesten Kategorien ästhetischer Auseinandersetzung das neue Orchesterstück von Andreas Dohmen. und der Jüngste in der Runde, Lars Petter Hagen, agiert in seinem Konzert für Hardanger Fiddle und Orchester unbefangen und ohne ideologische Begrenzungen, geradezu heiter und ironisch, mit den Musiktraditionen seiner norwegischen Heimat.