Datum: Samstag, 20. Oktober 2018 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Strawinsky Saal

Donauhallen

78166 Donaueschingen

Veranstalter: Amt Kultur, Tourismus und Marketing

Karlstraße 58

78166 Donaueschingen

(+49)(0)771/857-221 (+49)(0)771/857-222 (+49)(0)771/857-223

Programm: Uraufführungen von Klaus Lang, Agata Zubel und Rolf Wallin



Klaus Lang

parthenon für Ensemble

Uraufführung / Kompositionsauftrag des SWR

Agata Zubel

Chamber Piano Concerto Konzert für Klavier(e) und Ensemble

Uraufführung / Kompositionsauftrag des SWR

Rolf Wallin

SEVEN DISOBEDIENCES für Klavier und Ensemble

Uraufführung / Kompositionsauftrag des Cikada Ensembles und des SWR in Zusammenarbeit mit "Tonkunst in Rockenhausen" und freundlicher Unterstützung des Norwegischen Kulturfonds Mitwirkende: Cikada Ensemble

Seit 1989 begleitet und prägt das norwegische Cikada Ensemble die Neue Musik. Zum Profil des Ensembles gehören auch Experimente an Form und Gattung. Agata Zubels neues Kammerkonzert für Klavier und präpariertes Klavier gehört genauso hierher wie Klaus Langs kontemplative Klangmeditation. Über viele Jahre hinweg hat das Ensemble ein geradezu symbiotisches Verhältnis zur Musik von Rolf Wallin entwickelt. In seinem neuen Werk beschäftigt er sich nun mit Tierstimmen und setzt gleichzeitig den Musiker*innen des Ensembles ein Denkmal.

The Norwegian Cikada Ensemble has accompanied and influenced the New Music scene since 1989. One aspect of the ensemble’s profile is experimentation with forms and genres. Agata Zubel’s new chamber concerto for piano and prepared piano is as much a part of this as Klaus Lang’s contemplative sonic meditation. The ensemble has developed a veritably symbiotic relationship with Rolf Wallin’s music over a period of many years. In his new work he deals with animal voices, while creating a memorial in honour of the musicians.