Karl-Sczuka-Preis 2018 für Martin Brandlmayr

Lageplan

Programm: Förderpreis geht an Carsten Schneider



Preisverleihung: Karl-Sczuka-Preis 2018

Martin Brandlmayr erhält den Karl-Sczuka-Preis für Hörspiel als Radiokunst 2018 für sein Hörspieldebüt „Vive les fantômes“. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 12.500,- Euro verbunden. „Vive les fantômes“ ist eine Produktion des Südwestrundfunk, die am 05.06.2018 urgesendet wurde.

Der Förderpreis geht an Carsten Schneider für seine Hörcollage „Die Gefahren eines Jahres im Deutschlandfunk“, eine freie Autorenproduktion.

Die Preisverleihung erfolgt am 21. Oktober 2018 im Rahmen der Donaueschinger Musiktage.

Das Karl-Sczuka-Preiswerk 2018 von Martin Brandlmayr:

Die Jurybegründung:

Der Karl-Sczuka-Preis 2018 geht an das Stück „Vive les fantômes“ von Martin Brandlmayr. In seinem Debüt als Radiophoniker führt der Komponist und Schlagzeuger Brandlmayr ein imaginäres Zwiegespräch mit den Phantomen seiner eigenen künstlerischen Biographie. Aus musikalischen und sprachlichen O-Tönen öffnet er uns einen poetischen Assoziationsraum, den er mit seinem Instrumentarium umspielt und kommentiert. Eine faszinierende Einladung zur Wiederbegegnung mit den eigenen Erinnerungen.

74 Wettbewerbsbeiträge aus 17 Ländern

Der international renommierte Karl-Sczuka-Preis wird jährlich an die „beste Produktion eines Hörwerks, das in akustischen Spielformen musikalische Materialien und Strukturen benutzt“, verliehen. In diesem Jahr wurden 74 Wettbewerbsbeiträge von 94 Bewerbern aus 17 Ländern eingereicht. Über die Zuerkennung des Preises hat am Donnerstag, 12. Juli, in Baden-Baden eine unabhängige Jury unter Vorsitz der ehemaligen Kulturstaatsministerin Christina Weiss entschieden. Weitere Jurymitglieder waren Marcel Beyer, Michael Grote, Helmut Oehring und Margarete Zander.

Das Preiswerk

Erinnerung und Wiederholung sind wichtige Werkzeuge in der Komposition von Musik. Seit Jahren experimentiert der Musiker und Komponist Martin Brandlmayr mit diesen strukturbildenden Elementen.

Bei seinem Hörspieldebüt bezieht er sich zudem auf den Philosophen Jacques Derrida, der in diesem Stück auch immer wieder zu Wort kommt. Brandlmayr widmet sich den "Gespenstern", die ihn in seinem Schaffen geprägt haben: Miles Davis, Billie Holiday und Thelonious Monk, aber auch Filme wie "Sans Soleil" von Chris Marker und Hitchcocks "Vertigo".

Wir sind, als Teil einer Realität, die nicht endgültig fassbar ist, ständig von "Gespenstern" umgeben. "Vive les fantômes" ist also als Aufruf gemeint, in einer Gesellschaft die tendenziell versucht alles Uneindeutige oder Unzuordenbare auszublenden oder an den Rand zu drängen, all diese von uns verdrängten mehrdeutigen Schwellenwesen mitten im Leben willkommen zu heißen, sich lustvoll mit ihnen zu beschäftigen und gemeinsam mit ihnen umzugehen.

Eine Vielzahl von akustischen Momentaufnahmen (Field-Recordings, Sprachfetzen, Musik etc.) bilden ein Netzwerk, eine in sich verwobene Struktur, in der immer wieder Motive auftauchen, sich aufeinander beziehen, Verbindungen herstellen. Eine Vielheit von Musik und Klang, ein Spiegelkabinett, eine Echokammer, die sich mit steigender Entfernung zu einem Rauschen verdichtet. Diese und andere Tonaufnahmen tauchen als Gespenster einer vergangenen Zeit zum Teil in immer neuer Gestalt wieder und wieder auf, ähnlich musikalischen Motiven einer Fuge, permutiert und verändert, immer wieder in neuem Kontext, in neuer Umgebung, aus einer neuen Perspektive. Die Rhythmik und der Klang des Schlagzeugs mit seinen erweiterten Klangmöglichkeiten bilden einen Rahmen, verbinden, verknüpfen, stellen einen musikalischen Kontext her.

Der Preisträger

Martin Brandlmayr, geboren 1971 in Bad Ischl/Österreich, studierte Schlaginstrumente an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Er lebt als Schlagzeuger und Komponist in Steinbach am Attersee und ist u. a. Mitglied der Gruppen Radian, Polwechsel und Trapist. Mit Radian hat er seit Mitte der 1990er-Jahre sieben Alben veröffentlicht und tourte weltweit. Arbeitet im Grenzbereich zwischen elektronischen und akustischen Klangwelten, intensive Auseinandersetzung mit dem Schlagzeug als Groove Instrument einerseits und als erweiterter Klangkörper andererseits.

The Karl Sczuka Prize for Audio Plays as Radio Art is awarded annually by the SWR during the Donaueschingen Festival. It is the most prestigious international prize for genuine radio art. The prize is named after Karl Sczuka, who was the house composer at Southwestern Radio in Baden-Baden from 1946 to 1954. Previous winners have included John Cage, Heiner Goebbels, Luc Ferrari and Olaf Nicolai.