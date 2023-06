SWR Experimentalstudio & Ensemble Mosaik

Datum: Samstag, 20. Oktober 2018 Beginn: 18:00 Uhr

Programm: Uraufführungen von Marcus Schmickler, Florian Hecker und Enno Poppe.



Marcus Schmickler

Sky Dice / Mapping the Studio für Computer und ARP Synthesizer

Uraufführung / Kompositionsauftrag des SWR

Florian Hecker

Synopsis As Texture für Computer und Frei Systemtechnik Filterband (2018)

Uraufführung / Kompositionsauftrag des SWR

Enno Poppe

Rundfunk für neun Synthesizer

Uraufführung / Kompositionsauftrag des Südwestrundfunks, von Wien Modern, Huddersfield Contemporary Music Festival, Philharmonie Luxembourg, Festival d'Automne à Paris, Acht Brücken | Musik für Köln, Deutschlandfunk Kultur und der musica viva des Bayerischen Rundfunks Mitwirkende: SWR Experimentalstudio:Reinhold Braig, Lukas Nowok, Klangregie

Ensemble Mosaik

Das Freiburger SWR Experimentalstudio hat sich stets als live­elektronisches Instrument verstanden, als ein Klangkörper, der sich im Dialog mit Instrumental­ oder Vokalmusik entfaltet. Florian Hecker und Marcus Schmickler untersuchen nun den Eigenklang der Studiogeräte. In ihren Werken arbeiten sie mit den berühmten Freiburger Apparaturen und lassen dabei die Maschinen für sich sprechen. So entstehen zwei Werke, die das Studio zum Klingen bringen und so auch als Hommage an die legendäre Freiburger Einrichtung zu hören sind. Auch Enno Poppe setzt sich in Rundfunk mit der Geschichte der elektronischen Musik auseinander und verwendet historische Sounds – von der Schweineorgel zur FM­Synthese.

The SWR Experimentalstudio Freiburg has always seen itself as a live electronic instrument, an ensemble that develops in dialogue with instrumental or vocal music. Now Florian Hecker and Marcus Schmickler examine the sound of the studio devices themselves; in their pieces they work with the famous Freiburg machines and let them speak for themselves. This gave rise to two works that make the studio sound, and can thus also be heard as a tribute to the legendary Freiburg institution. In his piece Rundfunk Enno Poppe also looks into the history of electronic music, using historical sounds – form cheesy organs to FM Synthesis.