Akustische Spielformen

Datum: Samstag, 20. Oktober 2007 Beginn: 9:30 Uhr

Ort: Realschule kleine Turnhalle

Karl-Sczuka-Preis für Hörspiel als Radiokunst 2007.

Vorstellung der Preiswerke

Verleihung des Karl-Sczuka-Preises für Hörspiel als Radiokunst 2007 an Stefano Giannotti und des Karl-Sczuka-Förderpreises 2007 an Bernadette Johnson durch den Hörfunkdirektor des Südwestrundfunks Bernhard Hermann

Laudatio: Frank Kaspar, Jurymitglied

Karl-Sczuka-Preis 2007

Stefano Giannotti

GEOLOGICA (2007)

All the truth about the origin of the universe

An Acoustic Folly

Dauer 48’29’’

Sprecher: Stefano Giannotti

Mariola Krajczewska

Saxophone:Fabrizio Desideri

Gitarre:Fabio De Ranieri

Text, Regie und Komposition: Stefano Giannotti

Realisation: Stefano Giannotti

Produktion: Autorenproduktion 2007

Ursendung: DLR Kultur am 3. August 2007

Die unabhängige Jury gab für ihre Entscheidung folgende Begründung:

„In seiner ‚akustischen Posse’ Geologica rekonstruiert Stefano Giannotti im Zeitraffer 14 Milliarden Jahre Erd- und Menschheitsgeschichte als Science-Fiction-Comic. Vom Urknall bis zum Sündenfall, von den Meteoritenschauern bis Christi Geburt schickt er Klangpostkarten von Paris nach Sevilla und hüpft dabei leichtfüßig zwischen Wissenschaft und biblischer Legende hin und her. Mit Fantasie und Erfindungsgabe kombiniert Giannotti O-Töne mit musikalischen Sequenzen und pseudoorbitalen Klängen zu kunstvollen Miniaturen: ein ironisches Vexierspiel mit akustischen Symbolen.“

Karl-Sczuka-Förderpreis 2007

Bernadette Johnson

3 akustische Gedichte

1) Drehungen und Windungen (2007)

2) Segeln mit Schubert (2006)

3) An ailing person`s room (2007)

Dauer 20’48’’

Komposition: Bernadette Johnson

Produktion: Autorenproduktion 2007

Ursendung: Segeln mit Schubert bei Radio France am 19. März 2007