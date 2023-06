Szenischer Orchester Mäander (III)

Datum: Samstag, 17. Oktober 2009 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Donauhalle B

Manos Tsangaris

Batsheba. Eat The History!

Installation Opera für Schauspieler, Sänger, Chor und Orchester-Mäander U

Kompositionsauftrag des SWR

Musik, Libretto, Regie: Manos Tsangaris

Johanna Winkel, Sopran

Elvira Bill, Alt

Julian Podger, Tenor

Andreas Wolf, Bariton

Markus Boysen, Schauspiel

Anja Laïs, Schauspiel

Olga Wäscher, Schauspiel

Kate Strong, Schauspiel



SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

SWR Vokalensemble Stuttgart

Elektronische Klanggestaltung: Simon Stockhausen

Leitung: Sylvain Cambreling, Denis Comtet

Martin Kammann, Szenographie

Trixy Royeck, Kostüm

Anne Kammann, Maske

Martin Kammann, Hans-Jürgen Müller, Technische Leitung

Alexandra Althoff, Dramaturgie

Boris Anifantakis, Einstudierung, Zuspielungen

Marc Günther, Catering-Konzept

n.n, Hans-Jürgen Müller, Beleuchtung

Albrecht Leu, Axel Block, Ton

Axel Block, Peer Engelbracht, Video

Gesine Palmer, Fachberatung Hebräisch

Änne-Marthe Kühn, Markus Oppenländer, Regieassistenz

Christian Hierhammer, Lukas Becker, Technische Assistenz

Mitglieder der Theater-AG des Fürstenberg-Gymnasiums

littlebit GbR: See-Hyoung Chang, Armin Leoni, Martin Schmitz, Produktionsleitung

In Kooperation mit der Staatsoper Unter den Linden Berlin

Gefördert durch die Kunststiftung NRW

Täuschung, Entfremdung, Begehren, Prothetik und Kannibalismus sind die thematischen Elemente, die Manos Tsangaris’ szenisches Orchesterprojekt für die diesjährigen Donaueschinger Musiktage bestimmen. Das Stück ordnet seine theatrale Disposition als ein Stationentheater innerhalb des Festivals an fünf Orten der Stadt Donaueschingen, das sukzessive über zwei Tage weg in Versuchsanordnungen gestaffelt ist.

„Batsheba. Eat The History!” verschaltet Orte, Musiker, Räume und zwei Stoffe. Auf der einen Seite einen historischen Stoff aus der hebräischen Bibel und auf der anderen einen zeitgenössischen aus der Feder des Komponisten. „Batsheba im Bade“ ist eine Verführungs- und Mordgeschichte um König David und Betsheba als Objekt der Begierde. „Chatroom Double“ von Tsangaris beruht auf einem realen Internetchat, in dem zwei Menschen sich über das Internet aus großer Entfernung verlieben, um am Ende in größter Nähe der Gewalt zu verfallen. Die beiden Stoffe laufen parallel und teilweise synchronisiert ab. Das doppelgesichtige Stück transponiert seinen Zwillingscharakter permanent und latent ins Innere seiner Struktur, nicht nur durch mehrfache Doppelbesetzungen, Zwillingsaufbau von Szenen- und Raumsituationen (und deren weitere Unterteilungen), sondern auch in der polyphonen Anlage unterschiedlicher Kunstformen. Die Frage nach den Genres stellt sich angesichts des erzählten Stoffes neu.

Die Handlungsstränge erzählen von den abgespaltenen Wünschen, Träumen und Identitäten ihrer Protagonisten - ein nur auf dem ersten Blick heiteres Spiel, das sogar einen Wellness-Bereich und kulinarische Genüsse für das Publikum vorsieht.