per Mail teilen

Datum: Freitag, 16. Oktober 2009 Beginn: 19:00 Uhr

permanenter Einlass zwischen 19.00 und 23.00 Uhr Ort: Baar-Sporthalle

Mathias Spahlinger

doppelt bejaht

Etüden für Orchester ohne Dirigent

Kompositionsauftrag des SWR

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Einstudierung Franck Ollu

In der Aufhebung von Konvention liegt laut Mathias Spahlinger das radikal Neue der Neuen Musik. Und so wird Spahlinger nicht Müde, immer wieder zu wiederholen, dass es ihm um die Selbstreflexion der Wahrnehmung geht. Der Hörer, aber auch der aktive Musiker, soll in die Lage versetzt werden, sich über die Art und Weise bewusst werden zu können, wie er musikalische Zusammenhänge produziert bzw. wahrnimmt.

Zu diesem Zweck hat Spahlinger bereits zu Beginn der 1990er Jahre unter dem Titel „konzepte zur ver(über)flüssigung der funktion des komponisten“ 28 Textkompositionen entwickelt, um die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Komponist, Interpret und Hörer zu überwinden. Vor allem geht es ihm darum, Entscheidungen zu delegieren, die in einer traditionellen Komposition ausschließlich der Komponist zu treffen hätte. Seine "Vorschläge" sind so konzipiert, dass jeder die Chance erhalten soll, gemeinsam mit anderen Klänge zu erfinden und auf Klänge zu reagieren.

Das Orchester Environment „doppelt bejaht“, komponiert für die diesjährigen Donaueschinger Musiktage, ist im Grunde die konsequente Fortsetzung dieses kompositorischen Ansatzes. Es handelt sich um einen Entwurf im Zwischenbereich von musikalischem Konzeptualismus und musikalischer Kommunikation. Er basiert auf einer individuellen Musikauffassung, in der musikalische „Zeit“ nicht etwa durch einen musikalischen Entwicklungsprozess gestiftet wird, sondern sich durch Kommunikation der Musiker bildet. Teil des Konzeptes des vierstündigen Environments in der Baar-Sporthalle ist dabei konsequenterweise auch, dass der Besucher frei entscheiden kann, wann, wie lange und wie häufig er sich in den kommunikativen Zeitfluss zwischen Komponist und Musiker einklinkt.