Orchester/Chor/Elektronik

Datum: Freitag, 15. Oktober 2010 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Donauhallen, Mozart-Saal

Liza Lim

The Guest

für Solo-Blockflöten und Orchester Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Klaus Ospald

One shade the more, one ray the less...

für Chor und Orchester Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Vinko Globokar

Radiographie d’un Roman

für Akkordeon, Schlagzeug, Chor, Orchester und Live-Elektronik Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Jean-Pierre Drouet, Schlagzeug

Luka Juhart, Akkordeon

Jeremias Schwarzer, Blockflöten

Experimentalstudio des SWR, Freiburg

SWR Vokalensemble Stuttgart

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung Rupert Huber

Nach den Versuchen mit experimentellen Darbietungsformen auf dem Gebiet sinfonischer Orchestermusik in den vergangenen Jahren, konzentriert sich das Festival in den beiden Sinfoniekonzerten heuer wieder auf das etablierte „Nummernprogramm“. In diesem ersten Konzert liegt ein besonderer Akzent auf sinfonischer Chormusik. Eingeladen wurden mit Vinko Globokar und Klaus Ospald zwei Komponisten, deren bisheriger Umgang mit der großen sinfonischen Form eigen-artige Entwürfe erwarten lässt. Auch Vinko Globokar besetzt neben zwei Solisten vier solistische Streicher, jedoch nicht im Sinne eines Quartettsatzes, sondern als einen auf vier Spieler reduzierten Streichersatz. Vervollständigt wird das Programm mit einer ganz besonderen Herausforderung an Instrumentation und Akustik: ein Blockflötenkonzert der australischen Komponistin Liza Lim.