Orchester- / Ensemblekonzert

Datum: Freitag, 14. Oktober 2011 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Baar-Sporthalle

Pierluigi Billone

Phonogliphi

für Stimme, Fagott und Orchester

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Wolfgang Rihm

"Séraphin"-Symphonie

für Ensemble und Orchester

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Alda Caiello, Stimme

Lorelei Dowling, Fagott

Ensemble musikFabrik

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung Emilio Pomàrico

Das Unmaß ist laut Wolfgang Rihm „die kleinste Maßeinheit der Phantasie“. Bei aller Vielfalt seines Ausdruckswillens: „gemäßigt“ sind seine kompositorischen Entwürfe nie. Schon gar nicht dann, wenn es sich um vegetativ fortzeugende Zyklen handelt, die aus einer Inspirationsquelle sprießen. Dazu zählt der „Séraphin“-Zyklus, dessen Urahn Rihms „Étude pour Séraphin“ aus den Jahren 1991/92 ist. Der gedankliche Hintergrund reicht freilich noch weiter zurück in die 1970er Jahre. In jener Zeit begann Wolfgang Rihm, sich mit der Gedankenwelt des französischen Surrealisten Antonin Artaud auseinanderzusetzen. Sein „Théâtre de Séraphin“ und andere seiner visionären Theatertexte haben den Karlsruher Komponisten seither immer wieder inspiriert. Daraus hat sich ein weit verzweigtes „work in progress“ entwickelt, dessen vorläufiger Höhepunkt in Donaueschingen mit einem abendfüllenden Werk für Ensemble und Orchester vorgestellt wird. Es verspricht ein großes Klangtheater zu werden, in dem die Rihm‘sche Praxis der Übermalungen und Überschreibungen in neue Dimensionen geführt wird.

Berichte, Videos, Bilder zu diesem Konzert: