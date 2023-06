Installation Concert

Datum: Samstag, 15. Oktober 2011 Beginn: 14:00 Uhr

Ort: F.F. Sammlungen

François Sarhan

Die Enzyklopädie des Professor Glacon Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Musik, Texte, Videos, Collagen, Bücher und Konzeption: François Sarhan

Licht-Design: Jim Clayburgh

Videotechnik: Yann Philippe

Ton: Experimentalstudio des SWR, Freiburg

Reinhold Braig, Klangregie und technische Einrichtung

Leoni Wagner, Assistenz

ensemble recherche

Mirka Scepanovic, Violine

Barbara Maurer, Viola

Åsa Åkerberg, Violoncello

Martin Fahlenbock, Flöte

Shizuyo Oka, Klarinette

Jean-Pierre Collot, Fender-Rhodes

Christian Dierstein und Klaus Steffes-Holländer, Body Percussion

SWR2 Live-Sendung

Francois Sarhan: Die Enzyklopädie des Professor Glacon – Abteilung Paläontologie. SWR Astrid Karger

Grenzgänger nennt man jene Menschen, die sich zwischen verschiedenen Regionen hin und her bewegen. Sie sind beliebt ob ihrer Weltläufigkeit, Offenheit und Weitherzigkeit. Auch Schmuggler sind Grenzgänger. François Sarhan hat im positiven Sinne von beiden etwas. Der Performer, Komponist, Poet, Maler und Videokünstler legt in Donaueschingen eine Arbeit vor, die verschiedene Materialien wie Objekte, Texte, Gravuren, Videos, Magazine, Klanginstallationen, Bilder und Bücher in die Wunderkammer der Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen schmuggelt, um im ästhetischen Miteinander des scheinbar Disparaten daraus ein Sammelsurium von größter Präzision zu bilden. Angeregt von der Enzyklopädie des Henry-Jacques Glaçon entwirft er phantasievoll und geistreich daraus eine fiktionale Welt, in der sich die angestammte Ausstellung und das Kunstprodukt mit Hilfe des ensemble recherche in eine neue Paläontologie, Zoologie, Botanik und Musikperformance verwandeln. Ein Projekt zum Staunen, das die Phantasie spazieren führt.