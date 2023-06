SWR2 NOWJazz Session

Datum: Samstag, 15. Oktober 2011 Beginn: 21:30 Uhr

Ort: Gewerbliche Schulen, Sporthalle Programm: Femous Improvisers

Les diaboliques

Joëlle Léandre, double bass

Maggie Nicols, voice

Irène Schweizer, piano

SPUNK

Kristin Andersen, trumpet + recorder

Lene Grenager, cello

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, voice + electronics

Hild Sofie Tafjord, French horn + electronics

Phantom Orchard

Ikue Mori, electronics

Zeena Parkins, harp, electric harp, celesta + electronics

Phantom Orchard Orchestra II (World Premiere)

Ikue Mori, electronics

Zeena Parkins, harp, electric harp, celesta + electronics

Kristin Andersen, trumpet + recorder

Lene Grenager, cello

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, voice + electronics

Hild Sofie Tafjord, French horn + electronics

Kaum eine andere Kunstform ist so stark von Männern dominiert wie der Jazz. Sieht man von einigen wenigen Ausnahmen ab, wie den Pianistinnen Mary Lou Williams und Jutta Hipp, so traten Frauen im Jazz bis hinein in die 1960er Jahre zumeist als Vokalistinnen vor reinen Männerorchestern in Erscheinung. Selbst im Free Jazz waren Instrumentalistinnen noch eine Ausnahmeerscheinung und bestenfalls ihrer familiären Bande wegen geduldet wie die Harfenistin Alice Coltrane. Dieses Missverhältnis hat sich in den letzten Jahrzehnten gravierend verändert. Vor allem in der freien Improvisationsszene spielen Musikerinnen heute eine wichtige Rolle, selbst reine Frauengruppen sind keine Seltenheit. Drei der bedeutendsten sind in der diesjährigen NOWJazz Session zu hören, die unter Beweis stellen wird, dass es auch "Femous Improvisers" gibt: Musikerinnen (female improvisers), die ebenso ausgezeichnet (famous) spielen können wie ihre männlichen Kollegen. Neben einer der am längsten bestehenden Frauengruppen Europas, dem Trio Les Diaboliques, wird auch die jüngere Generation mit dem amerikanischen Duo Phantom Orchard und dem norwegischen Quartett Spunk vertreten sein, die auch ein neues, gemeinsames Projekt realisieren werden.