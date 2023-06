Ensemblekonzert II

Datum: Samstag, 15. Oktober 2011 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Donauhallen, Strawinsky Saal

Rebecca Saunders

Stasis

Raumcollage für 16 Solisten (2011) Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR, der Kunststiftung NRW und der musikFabrik

Ensemble musikFabrik

Helen Bledsoe, Bassflöte

Peter Veale, Oboe

Carl Rosman, Klarinette

Richard Haynes, Klarinette

Alban Wesly, Fagott

Christine Chapman, Horn

Marco Blaauw, Trompete

Bruce Collings, Posaune

Krassimir Sterev, Akkordeon

Dirk Rothbrust, Schlagzeug

Johannes Fischer, Schlagzeug

Ulrich Löffler, Klavier

Hannah Weirich, Violine

Ulrich Mertin, Viola

Dirk Wietheger, Violoncello

Michael Tiepold, Kontrabass

Mark Barden, Assistenz Einstudierung

Einstudierung Rebecca Saunders

Was das Publikum in diesem Konzert erwartet, ist der Entwurf einer Bildhauerin. Rebecca Saunders‘ Material ist allerdings nicht Stein, Ton, Stahl oder Holz, sondern Luft; ihr Rahmen ist die konkrete Architektur eines Raumes, die sie in ihre Arbeiten einfließen lässt, und die poetische Konsistenz ihrer Entwürfe ist der Klang. Rebecca Saunders zeigt sich als emphatische Klangplastikerin, deren Ausdrucksmittel in dieser neuen Arbeit zugleich den Beginn eines neuen kompositorischen Abschnitts markiert. Gesättigt vom Umgang mit leisen Klängen konzentriert sich die Komponistin vorrangig auf Klang-Raum-Konstellationen, die sich zum einen in tiefsten Registern und Färbungen bewegen, zum anderen auf Klänge von starker dynamischer Präsenz. Musik und Architektur, Musik und Raum, Musik im Raum, Ferne und Nähe, Innen und Außen, Leere und Fülle, leise und laut, Echostrukturen und Klangbewegungen, Gegensätze und deren Juxtaposition: Das sind die maßgeblichen Schlagworte, die um die neue Komposition der englischen Komponistin kreisen. Rebecca Saunders hat sie eigens für den neugebauten Strawinsky Saal der Donauhallen und für die musikFabrik komponiert.

