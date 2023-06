Ensemblekonzert I

Datum: Samstag, 15. Oktober 2011 Beginn: 11:30 Uhr

Ort: Donauhallen, Bártok Saal

Sergej Newski

Arbeitsfläche

für Horn, Viola, Schlagzeug, Klavier, Tuba und Kontrabass (2011) Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Wolfgang Mitterer

Little Smile

für Ensemble und Live-Elektronik (2011) Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Hans Thomalla/William Lamson

The Brightest Form of Absence

Multimedia Komposition für Stimme, Ensemble, Live-Elektronik und Videoprojektion (2011)

I Barstow

II Nevada Desert

III Death Valley Junction

IV The Death Song of White Antelope

V S Las Vegas Blvd

VI Death Valley Rd 127 (1)

VII Song of a Man about to Die in a Strange Land

VIII Mojave Desert Dry Lakebed

IX Death Valley Rd 127 (2)

X Las Vegas Fwy

XI Song for Sunsets Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Sarah Maria Sun, Koloratursopran

Experimentalstudio des SWR, Freiburg

Michael Acker, Klangregie und Musikinformatik, Thomas Hummel, Simon Spillner und Joachim Haas, Klangregie

Ensemble musikFabrik

Helen Bledsoe, Flöte

Peter Veale, Oboe

Carl Rosman, Klarinette

Heidi Mockert, Fagott

Christine Chapman, Horn

Marco Blaauw, Trompete

Bruce Collings, Posaune

Melvyn Poore, Tuba

Dirk Rothbrust, Schlagzeug

Johannes Fischer, Schlagzeug

Benjamin Kobler, Klavier

Ulrich Löffler, Klavier

Juditha Haeberlin, Violine

Hannah Weirich, Violine

Ulrich Mertin, Viola

Dirk Wietheger, Violoncello

Michael Tiepold, Kontrabass

Wolfgang Mitterer, Laptop

Paul Jeukendrup, Klangregie

Leitung Enno Poppe

Klänge aus der Wüste und wüste Klänge: Das sind die Markenzeichen des Konzerts der musikFabrik, die in diesem Jahr das Ensemble in Residence des Festivals ist. Wolfgang Mitterers Ensemblestück besticht durch berstende Virtuosität, rhythmisch irrationale Felder und halbimprovisierte Solo-Passagen, aufgeklappte und zusammengefaltete, verdrehte und tief ins Innere verschobene Klänge und Klang-Raum-Bewegungen, die einen imaginären 3D-Film assoziieren. The Brightest Form of Absence der beiden in den USA wirkenden Künstler Hans Thomalla und William Lamson arbeitet mit realem Film. Es handelt sich um eine multimediale Komposition, die ihr klangliches und visuelles Material aus Feldforschungen und Aufnahmen aus der Mojave Wüste und dem Death Valley schöpft. Während im klanglichen Fokus die unspektakulären „small sounds“ und deren Transformationen in musikalisches Material für Ensemble und Stimme stehen, konzentriert sich der Videopart auf den Kontrast von kleinen Aktionen eines Individuums in einer kolossalen, raumgreifenden Wüstenlandschaft.

