Ensemblekonzert IV

Datum: Sonntag, 21. Oktober 2012 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Donauhallen, Mozart Saal Programm: Live in SWR2

Marko Nikodijevic

ketamin/schwarz

Drone für Ensemble und electronica (2012)

(Uraufführung)

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: 16 Minuten



Eduardo Moguillansky

PANORAMA / PHANTOM / PRÄPARAT

für Ensemble und Live-Elektronik

(Uraufführung)

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 13 Minuten

25 Minuten Pause

Øyvind Torvund

Forest Construction

für Ensemble und verräumlichtes field recording (2012)

(Uraufführung)

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 19 Minuten

Beat Furrer

linea d'orizzonte

für Klarinette, Trompete, Posaune, Violine, Violoncello, Klavier, Schlagzeug und E-Gitarre (2012)

(Uraufführung)

Kompositionsauftrag der Pro Helvetia

Dauer: ca. 15 Minuten

ensemble ascolta

Markus Schwind, Trompete

Andrew Digby, Posaune

Andrea Nagy, Klarinette

Ekkehard Windrich, Violine

Hubert Steiner, Gitarre/E-Gitarre

Erik Borgir, Violoncello

Martin Homann, Schlagzeug

Boris Müller, Schlagzeug

Florian Hoelscher, Klavier

Leitung Johannes Kalitzke

Live-Elektronische Realisation:

EXPERIMENTALSTUDIO des SWR

Michael Acker, Joachim Haas, Simon Spillner, Gary Berger, Constantin Popp, Klangregie

Maté Spellenberg, Assistenz

SWR2 Live-Sendung sowie am Mittwoch, 14. November 2012, 23.03 Uhr JetztMusik

Zu keiner anderen Zeit wie heute wurden durch technologische Forcierungen so viele (elektronische) Musikinstrumente verschlissen und zu keiner Zeit wurden so viele technische Geräte zum Musikmachen herangezogen, die nicht per se musikalisch konnotiert sind. Eduardo Moguillansky und Marko Nikodijevic verhalten sich in ihren neuen Stücken gegenläufig. Moguillansky funktioniert die Musikinstrumente seines Stückes zu Messmaschinen um, mit denen er wiederum Musik macht. Es sind Topographien der Instrumente, die nicht nur die Klänge generieren, sondern auch ein neues Bewusstsein für das Verhältnis von Mensch und Musikmaschine sowie von Maschinenmaschine und Musikmaschine. So lässt er das Violoncello zur Bandmaschine mutieren, wenn er beispielsweise den Cellobogen statt mit Haaren mit Magnetband bespannt. Und Nikodijevic reanimiert in seiner unverkrampften Art im Umgang mit Computertechnologien ganz bewusst historische elektronische Klangerzeuger wie den ARP 250 Synthesizer, um eine Brücke zu den Sounds der Technomusik zu schlagen. Ebenso wie Øyvind Torvund, der zudem mit imitierten Naturklängen und einem digitalen Klon des Ensembles arbeiten wird, verweist auch er damit zugleich auch auf die hybride Veranlagung solcher Kategorien wie „digital“ und „analog“, die im aktuellen Sprachgebrauch fälschlicherweise meist als Gegensatz benutzt werden.