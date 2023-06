Datum: Sonntag, 21. Oktober 2012 Beginn: 14:00 Uhr

Ort: Donauhallen, Strawinsky Saal Programm: Live in SWR2

Akustische Spielformen

Verleihung des Karl-Sczuka-Preises für Hörspiel als Radiokunst 2012

an Serge Baghdassarians und Boris Baltschun

und des Karl-Sczuka-Förderpreises 2012

an Jan Jelinek

durch den Hörfunkdirektor des Südwestrundfunks Gerold Hug

Laudatio: Christina Weiss, Juryvorsitzende

Moderation: Reinhard Ermen

Karl-Sczuka-Preis 2012

Serge Baghdassarians und Boris Baltschun

bodybuilding

Dauer: 55’53 Minuten

Sprecher: Serge Baghdassarians, Boris Baltschun, Marcus Gammel

Komposition, Text und Regie: Serge Baghdassarians und Boris Baltschun

Dramaturgie: Marcus Gammel

Produktion: DLR Kultur 2011

Ursendung: DLR Kultur am 17. Juni 2011

Die unabhängige Jury gab für ihre Entscheidung folgende Begründung:

Der Karl Sczuka-Preis für Hörspiel als Radiokunst 2012 wird verliehen an Serge Baghdassarians und Boris Baltschun für ihr Hörspiel „bodybuilding“.

Was als Soundscape eines Spaziergangs in Rio de Janeiro beginnt, verwandelt sich in ein Werkstattgespräch im Studio, in dem die beiden Künstler das zuvor gehörte Material analysieren und rekomponieren. Klänge und Geräusche verschwinden zunehmend hinter Regieanweisungen und Kommentaren der Autoren, woraufhin in einer weiteren, verblüffenden Wendung ein Moderator eine detaillierte audiovisuelle Beschreibung des Soundscapes gibt. Seine aberwitzigen Abschweifungen evozieren ein Klangtheater in der Imagination der Hörer. Die Jury war begeistert vom virtuos-ironischen Umgang mit der Form des Soundscapes als Reisebericht, mit Radiophonie und Radioformaten.

Den Förderpreis zum Karl Sczuka-Preis für Hörspiel als Radiokunst 2012 erhält Jan Jelinek für „Kennen Sie Otahiti?“

SWR2 Live-Sendung

Weitere Sendung:

Das Hörspiel vom Hörspiel 2012

Werke aus dem Wettbewerb um den Karl-Sczuka-Preis,

vorgestellt vom Jurymitglied Michael Grote

Regie: Niocole Paulsen

Dienstag, 6. November 2012, 23.03 Uhr SWR2 ars acustica

anschließend

... nachgefragt ...

Die Pressekonferenz des Festivals