Abschlusskonzert

Datum: Sonntag, 21. Oktober 2012 Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Baar-Sporthalle Programm: Live in SWR2 und als Video-Stream

Bernhard Gander

hukl

für Orchester (2012)

(Uraufführung)

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 20 Minuten

Aureliano Cattaneo

Blut

für Trio und Orchester (2012)

(Uraufführung)

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 19 Minuten

Franck Bedrossian

Itself

für Orchester (2012)

(Uraufführung)

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 25 Minuten

Trio accanto

Yukiko Sugawara, Klavier

Marcus Weiss, Saxophone

Christian Dierstein, Schlagzeug

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung François-Xavier Roth

Anschließend:

Überreichung des Kompositionspreises des SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 2012 durch den Orchestervorstand

SWR2 Live-Sendung

Wie so häufig sind es auch bei diesem Konzert zunächst die Titel, die unsere Aufmerksamkeit herausfordern. Zahllose Fragen generierend, beflügeln sie unsere Phantasie in viele Richtungen. Könnte hukl eine Permutationsform von „Hulk“ sein, dem Namen jener energiegeladenen amerikanischen Comic-Figur? Und müssen wir damit in Bernhard Ganders neuem Orchesterstück sogleich ein explosives Gemisch infektiös-aufgeladener Klangtexturen erwarten? Sollten wir bei Blut jener Assoziation folgen, die uns bei Aureliano Cattaneos Werk zu Wozzecks „Ich riech Blut“ führt, oder doch eher der allgemeinen Spur, die auf ein liquides Element bestimmter Farbe verweist als Metapher für vielfältige Formzustände und explizite Klangfärbungen? Und was hat es mit Itself auf sich? Ist dieser Titel nicht mehr als ein ironischer und provokanter Hinweis auf die Autarkie von Musik? Will uns Franck Bedrossian damit ganz im Gegensatz zu Gander und Cattaneo ausdrücklich ins Bewusstsein rufen, dass seine elaborierten, komplexen Klangstrukturen nicht mehr sein wollen als purer Klang und sonst nichts?