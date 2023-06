Klangkunst

Datum: Freitag, 19. Oktober 2012 Beginn: 17:00 Uhr

Fr., 19.10., 17.00-20.00 UhrSa., 20.10., 11.00-20.00 UhrSo., 21.10., 11.00-18.00 Uhr

Museum Biedermann

Edwin van der Heide

DSLE -3-

Audiovisual Environment

DSLE ist ein komplexes, audiovisuelles Environment, das uns über die Grenzen unserer visuellen und auditiven Wahrnehmung führen möchte. Es erforscht sorgfältig erstellte Modelle für Zusammenhänge zwischen Klang und Licht, zur Bewusstmachung der räumlichen und zeitbasierten Komponenten von Licht, vergleichbar der Koordinaten von Klang.

Schlosspark, Reitwiese

Edwin van der Heide

Pneumatic Sound Field

Klanginstallation

Pneumatic Sound Field ist eine Installation im Freien mit architektonischen Dimensionen. Die Arbeit erzeugt auf ungewöhnliche Weise ein Kontinuum zwischen der rhythmischen Wahrnehmung von Geräuschen, der räumlichen Wahrnehmung von Klang und der Tonhöhenwahrnehmung. Quelle ist eine horizontale Fläche aus pneumatischen Ventilen zur Erzeugung von Druck, Wind und Tönen, mit dem Ergebnis eines über den Köpfen des Publikums schwebenden „atmenden“ Klangenvironments.

Schlosspark, Ententeich/Karlstraße Café Hengstler

Wolfgang Motz/Mia Schmidt

Die Jahreszeiten

Klanginstallation

Kunstschönes und Naturschönes, Transformationen von Naturklängen in andere mediale Kontexte und Orte sind die Texturen, die die Installation Die Jahreszeiten der beiden Freiburger Künstler Mia Schmidt und Wolfgang Motz umkreisen. Ihr Material sind Klänge, die zu den vier Jahreszeiten eines Kalenderjahres an der Pfaueninsel im Donaueschinger Schlosspark aufgenommen wurden und nun an gleicher Stelle wieder präsentiert werden. Es sind Klänge der Tiere, die dort leben, der Menschen, die am Teich spazieren gehen und Umweltgeräusche wie fernes Flugzeugbrummen oder Motorsägen, die durch die mediale Konstituierung vor Ort mit den realen Naturklängen zu einer neuen Qualität verschmelzen. Eine Doublette der Installation bringt die Parkklänge in die Innenstadt, wo sie, aus ihrem Zusammenhang gerissen, als Fremdkörper innerhalb der Stadtgeräusche zur irritierenden Hörillusion werden und dazu einladen, den Klängen an ihrem Originalort nachzuspüren.