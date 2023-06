Ensemblekonzert I

Datum: Samstag, 20. Oktober 2012 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Donauhallen, Bartók Saal Programm: Live in SWR2 und als Video-Stream

Stefan Prins

"Generation Kill" (2012)

(Uraufführung)

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 25 Minuten

Johannes Kreidler

Der "Weg der Verzweiflung" (Hegel) ist der chromatische

für neun Instrumente, Audio- und Videoplayback (2012)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 16 Minuten

25 Minuten Pause

Yoav Pasovsky

"Mimshak" (2012)

für enhanced Ensemble

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca.

Klaus Schedl

"Selbsthenker II – durch die Wand ins Gehirn"

für Ensemble (2012)

(Uraufführung)

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 14 Minuten

Nadar Ensemble

Katrien Gaelens, Flöte, game controller

Dries Tack, Klarinette, game controller

Thomas Moore, Posaune

Yves Goemaere, Percussion

Hannes Nieuwlaet, Percussion

Kobe Van Cauwenberghe, Gitarren

Elisa Medinilla, Klavier, game controller

Marieke Berendsen, Violine

Pieter Matthynssens, Violoncello

Alex Fostier, Elektronik und Klangregie

Josiah Oberholtzer, Programmierung

Kobe Wens, Videos

Leitung Daan Janssens

Mit Unterstützung von deSingel

SWR2 Live-Sendung sowie am Mittwoch, 24. Oktober 2012, 23.03 Uhr JetztMusik

„Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken“ vermerkte Friedrich Nietzsche lange vor unserem Medienzeitalter. Wenn wir von neuen Ensemblekonstituierungen sprechen, können nicht nur Instrumentationsfragen verhandelt werden. Die Besetzung bildet nur die Oberfläche für ein neues Klangbild. Viel zentraler sind die Fragen nach den Handlungsträgern des künstlerischen Geschehens und den medialen Transportformen und Transformationen der einzelnen Medien. Wer bestimmt das Geschehen: der Mensch oder die Maschine? Wie interaktiv-kommunikativ ist das Verhältnis dieser beiden Akteure innerhalb der neuen Ensemblekonstellationen? Einen außergewöhnlichen Blick auf die wachsende Hybridisierung all dieser Zusammenhänge vermag das Konzert mit dem belgischen Ensemble Nadar zu vermitteln. So stellt Yoav Pasovsky die akustische Exklusivität des Musikers in Frage, wenn er mit Hilfe von Körperschalllautsprechern digitale Signale durch die Resonanzkörper der Instrumente erklingen lässt, die sie zum Interface umfunktionieren; so integrieren Johannes Kreidler und Stefan Prins Video, Internet, Computergames sowie akustische und elektronische Klänge in ihr multimediales Setup, bei dem Technik nicht unbedingt als Gegenpol zum Körperlichen verstanden werden will. Selbstproduziertes Material prägt das Geschehen ebenso wie der Griff in die Archive von Youtube und der Computerspiele. Und so amalgamieren sich nicht nur die medialen Texturen der einzelnen Werke, sondern auch die einzelnen Stücke selbst: Die Generation „Kill“ auf dem Weg der Verzweiflung?