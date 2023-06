Chor-Ensemblekonzert

Datum: Samstag, 19. Oktober 2013 Beginn: 12:00 Uhr

Ort: Donauhallen, Bartók Saal Programm: Live in SWR2

Hèctor Parra

I have come like a butterfly into the hall of human life (2009)

Vier elektroakustische Szenen und eine Ouverture nach Chlebnikov

Ouverture

I The language of the birds

II String Theory (Zangezi’s dream)

III I have come like a butterfly into the hall of human life

IV Zangezi’s nightmare

Produziert am Ircam-Centre Pompidou

Thomas Goepfer, Musikinformatik

Uraufführung: 2. Oktober 2009 in London(Kings Place)

Deutsche Erstaufführung

Dauer: ca. 18 Minuten

Raphaël Cendo

Registre des lumières

für 16 Instrumentalsiten, Live-Elektronik und 30 Sänger (2013)

I Le temps des origines (Die Zeit der Anfänge)

Interlude 1

II Le temps des premiers hommes (Die Zeit der ersten Menschen)

Interlude 2

III Le temps des civilisations (Die Zeit der Zivilisationen)

Epilogue

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR, der Kunststiftung NRW, des Ensemble musikFabrik und von Françoise & Jean-Philippe Billarant

Dauer: ca. 50 Minuten

SWR Vokalensemble Stuttgart

Ensemble musikFabrik

Ned McGowan, Kontrabassflöte

Peter Veale, Oboe

Carl Rosman, Klarinette/Bassklarinette

Heidi Mockert, Fagott

Christine Chapman, Horn

Marco Blaauw, Trompete

Andrew Digby, Posaune

Melvyn Poore, Tuba

Dirk Rothbrust, Schlagzeug

Ulrich Löffler, Klavier

Jürgen Ruck, Gitarre

Juditha Haeberlin, Violine

Hannah Weirich, Violine

Susan Knight, Viola

Dirk Wietheger, Violoncello

Michinori Bunya, Kontrabass

Ircam-Centre Pompidou, Paris

Grégory Beller, Musikinformatik

Maxime Le Saux, Klangregie

Leitung Marcus Creed

Sendung in SWR2, Samstag, 19. Oktober 2013, 15:05 Uhr

„Registre des lumières“ versteht sich als eine Zeitreise vom Beginn des Universums bis heute. Als Epos in Zeit und Raum beruht es auf der Geschichte der Menschheit und beschreibt eine Vision von der Welt, die Symbole unseres Erscheinens und unsere wichtigsten Bezugspunkte. Es reflektiert über unseren Platz im Universum, von den Anfängen des Kosmos bis in unsere heutige Zeit, über unsere Beziehung zum Anderen und jene unerbittliche Kraft, die uns dazu zwingt, die Grenzen des Möglichen immer weiter hinauszuschieben. Gedacht ist es als ein Triptychon mit den Teilen „Die Zeit der Anfänge“, „Die Zeit der ersten Menschen“ und „Die Zeit der Zivilisationen“, die jeweils durch ein instrumentales Zwischenspiel getrennt sind und das mit einem großen Epilog endet. Ensemble, Chor und Elektronik werden durch eine neue Multikanaltechnik des Ircam präzise verräumlicht.