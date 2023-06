SWR2 NOWJazz Session

Datum: Samstag, 19. Oktober 2013 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Gewerbliche Schule, Sporthalle Programm: Live in SWR2

Tobias Delius Sextett

„I HEAR A SMELL”

Tobias Delius (composition, ts, cl)

Liz Allbee (tp)

Charly Birkenhauer (vib)

Joe Williamson (b)

Christian Lillinger (dr)

Ciska Jansen (performance)

Koch/Schütz/Studer & Shelley Hirsch

Hans Koch (reeds, electronics)

Martin Schütz (vc, electronics)

Fredy Studer (dr)

Shelley Hirsch (voc)

Die Magie des Augenblicks: Im Zusammenhang mit Jazz wird sie oft beschworen. Und wohl kaum eine andere Kunstform ist so direkt an das konkrete Wo und Wie ihres Entstehens gebunden. Im improvisatorischen Kontext existieren keine reibungslosen Abläufe – hier begibt man sich ganz bewusst in unberechenbare Situationen. Das Schweizer „Hardcore Chambermusic“-Trio Koch-Schütz-Studer stellt sich seit über zwanzig Jahren konsequent dieser Herausforderung immer wieder neu – in ihrem aktuellen, aufsehenerregenden Projekt gemeinsam mit der New Yorker Vokalistin und Performancekünstlerin Shelley Hirsch. Genau dort, wo Unruhefaktoren nicht ausgeschlossen werden, wo Störungen willkommen sind, wo das Leben mit der Kunst in Austausch tritt, sucht auch der in Berlin lebende Saxophonist Tobias Delius immer wieder nach Möglichkeiten, dem Spontanen Ausdruck zu verleihen. Künstlich konfektionierten Konzertbedingungen begegnet er mit der Sinnlichkeit des Alltäglichen. Für die Donaueschinger Musiktage 2013 entwickelt Delius im Auftrag des SWR ein klang/kulinarisches Konzept mit dem Titel „I Hear A Smell“.