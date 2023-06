Eröffnungskonzert

Datum: Freitag, 17. Oktober 2014 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Baarsporthalle Programm: Live in SWR2 Mitwirkende: SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, SWR Vokalensemble Stuttgart, Leitung: Emilio Pomàrico

Manos Tsangaris

Mistel Album

Schwindel der Wirklichkeit I

für Orchester (2014)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 12 Minuten

Friedrich Cerha

Nacht

für Orchester (2012/2013)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 20 Minuten

Hans Zender

„Oh cristalina ...“

für 3 Gruppen von Sängern und Instrumenten (2013/2014)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 15 Minuten

Manos Tsangaris

Mistel Album

Schwindel der Wirklichkeit II (Gong-Mistel)

für Orchester (2014)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 4 Minuten

Hanspeter Kyburz

Ibant obscuri

für großes Orchester (2014)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 17 Minuten

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Emilio Pomàrico

Das Agieren an Schnittstellen und in Zwischenräumen sowie die Zuspitzung des Komponierens in unterschiedlichen medialen Konstellationen bestimmen das künstlerische Denken von Manos Tsangaris. Seine Orchesterereignisse "Schwindel der Wirklichkeit", die in beide Orchesterkonzerte des Festivals eingreifen, sind Teil eines kunstspartenübergreifenden, gleichnamigen Projekts der Berliner Akademie der Künste, das sich den Wirklichkeitsfragen im kulturellen Raum stellt und das spezialisierte Nischendenken hinterfragt.

"Den Klang vom Wort befreien" – so könnte man die geradezu ätherische, vollkommen unpathetische Vertonung des "Canto espiritual" des spanischen Mystikers Johannes vom Kreuz durch Hans Zender beschreiben. Bei den Musiktagen kommt der vierte und abschließende Teil dieses Zyklus', der hier in eine ausschließlich aus ganzzahligen, "reinen" Intervallen und ihren Modulationen zusammengesetzten Harmonik mündet, zur Uraufführung.

Wissen Sie, wie ein erster Gehversuch in der Hölle aussieht? Hanspeter Kyburz könnte in seiner neuesten Komposition im übertragenen Sinne eine Spur weisen. "Ibant obscuri sola sub nocte per umbram" aus Virgils "Aeneis" bietet jedenfalls den programmatischen und strukturellen Hintergrund für mannigfache Bewegungstheorien innerhalb seines opulenten Orchesterstücks.

Und Friedrich Cerha ließ sich in seinem neuesten Werk von der stillen Größe des Nachthimmels und den Bahnen der Sternschnuppen inspirieren.