10 Ausstellung

Die Donaueschinger Musiktage präsentieren sich in diesem Jahr mit einem erweiterten Angebot. Neben den üblichen Konzerten, Installationen und Performances sind Lesungen, Film- und Videovorführungen vorgesehen. In dieser Ausstellung geben Komponisten zudem exklusiv für das Festival bislang nie gezeigte Einblicke in bisher unbekannte Tiefenschichten ihres Kunstwollens. Damit bieten die Musiktage auch für Kunstinteressierte ungewohnte Einblicke in die Welt der Musik. Eingeladen wurden Komponisten, die sich über ihr musikalisches Tun hinaus auch in anderen Metiers äußern und von den Wechselbeziehungen der Disziplinen profitieren. Im Zentrum steht dabei nicht die große neue Welt hybrider oder transdisziplinärer künstlerischer Produkte als vielmehr solche, die durchaus auf die Autonomie der jeweiligen Kunstsparte setzen.

'entweder – oder': Komponist oder Maler, Poet oder Bildhauer, Essayist oder Medienkünstler, Performer oder Klangkünstler... Alles, so scheint es, verläuft gemäß den Spezialisierungen unserer Zeit. Gilt doch horizontale Spezialisierung seit langem als Ideal der Arbeitsordnung, als Insigne des Fortschritts, als Voraussetzung der Automatisierung, Radikalisierung und Ökonomisierung der Gesellschaft – auch der Künste. 'Minimale Anstrengung, maximales Resultat': Das wusste bereits vor knapp einhundert Jahren Wassily Kandinsky. Für ihn war das 19. Jahrhundert eines der Absonderung, Spezialisierung, Fragmentierung und Segmentierung: des 'Entweder – Oder'. Das 20. Jahrhundert gilt für ihn in der Kunst – trotz der rasch weiter fortschreitenden Autonomisierung aller Lebens- und Gesellschaftsbereiche – als eines des 'Und', des Neubeginns der 'synthetischen Künste'. Mit dem Computer, dieser Universalisierungsmaschine unserer Zeit, verfügen wir über ein elementares Werkzeug, um alle medialen Daseinsformen, unabhängig ihres inhaltlichen Wertes, zu disponieren und damit die Re-Integration der Disziplinen und die Ent-Differenzierung der Gesellschaft und der Künste voranzutreiben. Dennoch ist Spezialisierung in der Musik auch in unserer digitalen Welt keine ferne Erinnerung, sondern unabdingbare Voraussetzung für Höchstleistungen. Das mag einem gewissen Beharrungseffekt geschuldet sein, vor allem aber in der Natur der Sache liegen.

In Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum des Erzbistums Köln, Kolumba

Mit freundlicher Unterstützung durch Dr. Otto-Albrecht Neumüller

und+ – Café-Bar

Festivallounge

Geöffnet täglich ab 10.00 Uhr

Fr., 17.10. und Sa., 18.10. jeweils bis 01.00 Uhr

So., 19.10. bis 20.00 Uhr

Genießen Sie ausgewählte Speisen und Getränke in der historischen Atmosphäre der Alten Hofbibliothek.

Unter dem Motto der diesjährigen Musiktage und+ erleben Sie dies hier auch in kulinarischer Hinsicht!



Reservierung möglich unter

Telefon: 0771 1751 7009

E-Mail: kontakt@alte-hofbibliothek.de