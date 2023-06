08 Akustische Spielformen

Datum: Sonntag, 19. Oktober 2014 Beginn: 14:00 Uhr

Ort: Donauhallen, Strawinsky Saal

Verleihung des Karl-Sczuka-Preises für Hörspiel als Radiokunst 2014 an Carl Michael von Hausswolff und des Karl-Sczuka-Förderpreises 2014 an Christian Claus, Tobias Grothmann, Marnin Jahnke, Daniel Lindenkreuz, Timothy Schmele und Tobias Walter durch den Hörfunkdirektor des Südwestrundfunks Gerold Hug

Laudatio: Margarete Zander

Moderation: Julia Neupert

Vorführung des Preiswerks

Karl-Sczuka-Preis 2014

Carl Michael von Hausswolff

Circulating over Square Waters (ZKM Kubus)

Dauer: 31'49'' Minuten

Regie: Carl Michael von Hausswolff

Dramaturgie: Frank Halbig

Produktion: SWR/ZKM 2013/2014

Ursendung: SWR2 am 4. Februar 2014

Die unabhängige Jury gab für ihre Entscheidung folgende Begründung:

Der schwedische Künstler Carl Michael von Hausswolff tritt mit minimalistischen Mitteln in einen musikalischen Dialog mit der Materialität von Räumen und deren Klangeigenschaften. Sein Instrumentarium besteht aus zwölf Sinusgeneratoren und zwei Lautsprechern. Mit deren Hilfe werden die Eigenschwingungen des Raumes ausgelöst und in einem kontinuierlichen Crescendo hörbar gemacht. Unbeirrbar konsequent benutzt Carl Michael von Hausswolff in Circulating over Square Waters (ZKM Kubus) den vorhandenen Raum wie ein Instrument und steigert die Intensität der Klänge mit hoher Sensibilität und großer künstlerischer Sicherheit. In der radiophonen Realisation werden so aus den Klangwellen auf der Zeitachse imaginäre Klangräume geschaffen, in die sich der Hörende versenken kann wie in die Betrachtung eines monochromen Bildes.

Karl-Sczuka-Förderpreis 2014

No Input Ensemble (Tobias Grothmann, Marnin Jahnke, Daniel Lindenkreuz, Timothy Schmele und Tobias Walter) & 2xC (Christian Claus)

Fieber. Kommentarwerk zum Gebirgskriegsprojekt

Dauer: 28 Minuten

Produktion: Autorenproduktion 2011-2012