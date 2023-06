09 Abschlusskonzert

Datum: Sonntag, 19. Oktober 2014 Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Baarsporthalle Mitwirkende: Nicolas Hodges (Klavier), Brice Pauset (Cembalo), Gertraud Mariam Zotter (Stimme), SWR Vokalensemble Stuttgart, SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Leitung: François-Xavier Roth

Simon Steen-Andersen

Piano Concerto

für Klavier solo, Sampler, Video und Orchester (2014)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 25 Minuten

Brice Pauset

Un-Ruhe (Heft 1)

für Stimme, Cembalo solo und Orchester (2014)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 20 Minuten

25 Minuten Pause

Manos Tsangaris

Mistel Album

Schwindel der Wirklichkeit III (Space-Mistel)

für Orchester (2014)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 5 Minuten

Ondřej Adámek

Körper und Seele

für Air-Machine, Chor und Orchester (2014)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 20 Minuten

Nicolas Hodges, Klavier

Brice Pauset, Cembalo

Gertraud Mariam Zotter, Stimme

Christoph Grund, Air-Machine

Moritz Büchner, Anna-Lena Vogel, Kamera

SWR Vokalensemble Stuttgart

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: François-Xavier Roth

Video-Vorproduktion: Simon Steen-Andersen

Idee: Simon Steen-Andersen

Projekt- und Produktionsleitung: Jan Gerigk

Technische Leitung: Manuel Weber

Bühnentechnik: Berthold Schwarz

High Speed Kamera Operator: Jörn Knieriemen

Kamera: Moritz Büchner, Lukas Rick, Christina Zartmann

Mehrkanal-Ton-Aufzeichnung: Klaus-Dieter Hesse, Tobias Neumann

Vorbereitung, Konstruktion und Umsetzung: Klavierhaus Claudio Labianca GmbH, Simon Schmieder und Jan Gerigk

Auslöse Mechanismus: Markus Heeling, Manuel Weber, Manfred Hauffen

Instandsetzung und Reaktivierung des Flügels: Simon Schmieder

Unterstützt von: GGF- Gesellschaft für Grundstücksvermietung und Finanzierungsvermittlung mbH, Stuttgart

Leipziger Logistik&Lagerhaus Südwest GmbH, Ettlingen

Dank an:

Karin Bottigheimer, GGF-mbH, Waldenburg

Markus Heeling, Carl Stahl GmbH,

Matthias Krause, Leipziger Logistik&Lagerhaus Südwest GmbH,

Claudio Labianca, Klavierhaus Claudio Labianca GmbH, Offenburg

Reiner Hauptmann, High Speed Vision GmbH, Karlsruhe

Andre Korff, Zaunbau, Lippetal

Anschließend:

Überreichung des Kompositionspreises des SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 2014.

Eine Produktion von SWR2 Musik in Kooperation mit dem ZKM Karlsruhe

Broken music, the transcription of a destruction and its medial conveyance: these are the crystallization points in a piano concerto by Simon Steen-Andersen whose fascination lies in the tension between order and chaos, between images and sounds. Art as a force field and a field of wreckage in one. These medial transformations reveal themselves as a daring, illusory interplay of positive and negative that moves skilfully back and forth between dialectical oppositions: intact/defective, new/old, perfect/imperfect and analogue/digital. Ondřej Adámeks new work is likewise characterized by a dualism: that of body and soul. The sonorous initiation material for the choir and orchestra is the playful use of an air machine built by the composer. The texts come from three cultures, and the connections between them create a dense web of correspondences between the body and the soul that occasionally turns into grotesque or absurd theatre. With his harpsichord concerto, the French composer Brice Pauset will present himself simultaneously as a composer, performer and harpsichord builder.