Datum: Donnerstag, 16. Oktober 2014 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Erich Kästner-Halle Programm: Live-Übertragung im Programm BR-KLASSIK und hr2-kultur

Gesprächsrunde mit Safia Azzouni, Kulturwissenschaftlerin, Berlin

Stefan Kraus, Museumsdirektor, Kolumba Köln

Wolfgang Rihm, Komponist, Karlsruhe

Manos Tsangaris, Komponist, Köln/Dresden

Moderation: Meret Forster und Stefan Fricke

Kompositionen von Michael Lentz und Jennifer Walshe

Wie äußert sich Kunstwollen? Wie materialisiert es sich und in welchem Medium findet es Ausdruck? Welchem Wandel unterliegt es innerhalb eines Künstlerlebens? Ist Kunstausübung immer gebunden an Spezialisierung? Wer ist Spezialist, wer Dilettant? Müssen wir in unseren Nischen verharren? Wann münden Ideen in ein Konzert, wann in eine Ausstellung oder Lesung? Welche Einflüsse hatte und hat die Spezialisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen für die Künste? Gibt es Doppel- bzw. Mehrfachbegabungen oder wächst ohnehin alles aus einer Hand? Wie, wo und wann überkreuzen sich die Arbeitsstrategien der einzelnen Künstler? Und welchen Einfluss haben die Institutionen auf die mediale Ausprägung einer ästhetischen Idee? Dies sind Fragen, die sich das aktuelle Festival in seiner Gesamtheit stellt und die in dieser Gesprächsrunde zur Diskussion stehen.