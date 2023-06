Die Gartenzwerge sind gewachsen – Klangkunst & Komposition

Datum: Donnerstag, 15. Oktober 2015 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Realschule, kleine Sporthalle Programm: Live in SWR2

Mit Patrick Frank, Björn Gottstein, Helga de la Motte-Haber und Thomas Schulz



Moderation: Stefan Fricke

Eine Reihe des Bayerischen Rundfunks

in Zusammenarbeit mit SWR2 und hr2-kultur

Musik:

Patrick Frank, aus Freiheit – die eutopische Gesellschaft

Ensemble Contrechamps

La Monte Young, ear piece (Publikumsbeteiligung)

Es war Mitte der 1990er Jahre, als der Komponist Wolfgang Rihm während der Donaueschinger Musiktage einmal so ganz nebenbei, aber nicht minder provokant, von den „Gartenzwergen der Musik“ sprach. Er meinte damit die Klangkunst-Artefakte, die aus den Sträuchern und Büschen hervortönten. Mittlerweile – und so sieht das Wolfgang Rihm längst auch – hat sich diese audiovisuelle Artistik, die sich bewusst zwischen die Stühle der Neuen Musik und der skulpturalen wie der Installationskunst setzt, als eigenständiges Genre ausgeprägt. Sie ist dauerhaft bei zentralen Festivals präsent, hat eigene Ausstellungsorte, wird an Kunsthochschulen gelehrt und hat die Landschaften der Kunstklänge nachhaltig verändert. Von hortensischem Nippes mit nur kleinen Tönen kann keine Rede mehr sein. Und das ist auch ein wesentliches Verdienst von Armin Köhler (1952-2014), dem langjährigen künstlerischen Leiter der Donaueschinger Musiktage und SWR-Redakteur für Neue Musik, der dieser neuen Kunstform eine regelmäßige und nachhaltige Plattform bot. Auch deshalb spürt „Thema Musik live spezial“ in diesem Jahr der Bedeutung der Klangkunst im gegenwärtigen Musikleben nach.

Live-Sendung in BR-Klassik

Sendung in hr2-kultur am 22. Oktober 2015, 21.30 Uhr