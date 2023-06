Datum: Sonntag, 18. Oktober 2015 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Donauhallen, Bartók Saal

Olga Neuwirth

Le Encantadas o le avventure nel mare delle meraviglie

für sechs im Raum verteilte Ensemblegruppen, Samples und Live-Elektronik (2015)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR, Ensemble intercontemporain, IRCAM, Wien Modern und Lucerne Festival

Dauer: ca. 70 Minuten

Ensemble intercontemporain

Sophier Cherrier, Emmanuelle Ophèle, Flöte

Philippe Grauvogel, Oboe

Alain Damiens, Jérôme Comte, Klarinette

Pascal Gallois, Fagott

Vincent David, Saxophon

Jens McManama, Jean-Christophe Vervoitte, Horn

Fabio Brum , Clément Saunier, Trompete

Jérôme Naulais, Benny Sluchin, Posaune

Samuel Favre, Gilles Durot, Victor Hanna, Schlagzeug

Fuminori Tanada, Géraldine Dutroncy, Jean-Marie Cottet, Klavier

Jeanne-Marie Conquer, Hae-Sun Kang, Diégo Tosi, Violine

Odile Auboin, John Stulz, Viola

Pierre Strauch, Eric-Maria Couturier, Violoncello

Nicolas Crosse, Kontrabass

IRCAM

Gilbert Nouno, elektroakustische Realisation

Leitung Matthias Pintscher

Sendung in SWR2 JetztMusik, Mittwoch, 11. und 18. November 2015, 23.03 Uhr

Die Musik von Luigi Nono ist immer ein wichtiger Fluchtpunkt für Olga Neuwirth gewesen. In ihren Jahren in Venedig hat sie, wie Nono auch, die ephemeren akustischen Räume der Lagunenstadt ausgehorcht. Natürlich spielt die Basilica di San Marco dabei eine herausragende Rolle. Als Reaktion auf die besondere akustische Situation dieses Raums entstand Olga Neuwirths Encantadas. In einem aufwändigen Verfahren hat sie am IRCAM die Klangräume des Markusdoms analysiert und nachgezeichnet. Gleichzeitig verweist Neuwirth auf Herman Melvilles Novelle The Encantadas, philosophische Betrachtungen die auf den Galápagos-Inseln angesiedelt sind. Sie stelle sich das Werk "als eine 'Arche der Träume'" vor, erklärt Neuwirth, "auf der man durch Zeit und Raum reist, von einer Insel zur anderen, über die raue See..."