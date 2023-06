Abschlusskonzert

Datum: Sonntag, 18. Oktober 2015 Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Baarsporthalle Programm: Live in SWR2

Mark Andre

"über"

für Klarinette, Orchester und Live-Elektronik (2015)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 30 Minuten

Francesco Filidei

Killing Bach

für Orchester (2015)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 20 Minuten

25 Minuten Pause

Yves Chauris

Why so quiet

für großes Orchester (2015)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 22 Minuten

Alvin Curran

The Book Of Beginnings

für Orchester, Jugendorchester, zwei Selbstspielklaviere & Smartphone-App (2015)

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Dauer: ca. 26 Mimuten

Jörg Widmann, Klarinette

Experimentalstudio des SWR

Jugendorchester St. Georgen-Furtwangen

Leitung Michael Berner

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung François-Xavier Roth

Anschließend:

Überreichung des Orchesterpreises 2015 des SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg.

SWR2 Live-Sendung

Das Experimentalstudio des SWR ist für Mark Andre in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Instrument geworden. Nicht nur im Rahmen seiner Oper Wunderzaichen nutzte er die Möglichkeiten des Studios, um den Orchesterklang zu verräumlichen und auszudifferenzieren; auch in seinem neuen Werk spielt die Auffächerung des Klangs eine zentrale Rolle. Im Mittelpunkt steht dabei der Klarinettist Jörg Widmann, um dessen feines Spiel herum Andre das Werk konzipiert und ausgearbeitet hat. Wüster geht es in Francesco Filideis Killing Bach zu, einer humorvollen, durchaus tiefgründigen Hommage an Johann Sebastian Bach. Alvin Curran schließlich hat sich ein besonderes Szenario erdacht, in dem das SWR-Sinfonieorchester mit einem Jugendorchester konfrontiert wird, sodass ein Wechselspiel zwischen dem Professionellen und dem Laienhaften entsteht. Hinzu kommen zwei Selbstspielklaviere, die Textbotschaften des Publikums in Klang übersetzen – als musikalische Kommentare zum gegenwärtigen Zustand des Musiklebens.