Datum: Sonntag, 18. Oktober 2015 Beginn: 14:00 Uhr

Ort: Donauhallen, Strawinsky Saal

Verleihung des Karl-Sczuka-Preises für Hörspiel als Radiokunst 2015

an Gerhard Rühm

und des Karl-Sczuka-Förderpreises 2015

an Dagmara Kraus und Marc Matter

durch den Hörfunkdirektor des Südwestrundfunks Gerold Hug

Laudatio: Christina Weiss

Moderation: Walter Filz

Vorführung des Preiswerks

Karl-Sczuka-Preis 2015

Gerhard Rühm

HUGO WOLF UND DREI GRAZIEN, LETZTER AKT

ein radiophones redeoratorium

für sprecher, geräusche und klavier

Dauer: 38‘25‘‘ Minuten

Regie: Gerhard Rühm

Dramaturgie: Markus Heuger

Produktion: WDR/hr 2015

Ursendung: WDR3 am 13. Februar 2015

Die unabhängige Jury gab für ihre Entscheidung folgende Begründung:

Der Karl-Sczuka-Preis für Hörspiel als Radiokunst 2015 wird verliehen an Gerhard Rühm für HUGO WOLF UND DREI GRAZIEN, LETZTER AKT, eine Koproduktion von WDR und hr. Ausgehend von monovokalen Wortreihen nähert sich dieses „radiophone redeoratorium für sprecher, geräusche und klavier“ der letzten Lebensphase des Komponisten Hugo Wolf an. In konsequenter Fortführung klassischer Verfahren der konkreten Poesie gelingt Rühm eine Musikalisierung des sprachlichen Materials, die ein berührendes Hörbild von Hugo Wolf im Raum seiner späten Einsamkeit zeichnet. Das Stück, in dem Themen von Liebe und Tod, Erinnern und Vergessen durchscheinen, ist ebenso streng konstruiert wie spielerisch offen und schreibt die Geschichte der akustischen Kunst in besonderer ästhetischer Intensität fort. Ein radiophones Meisterwerk von gelassener Melancholie.

Karl-Sczuka-Förderpreis 2015

Dagmara Kraus und Marc Matter

Entstehung dunkel

ein lyrischer Geräuschtext

Dauer: 28’48“ Minuten

Produktion: WDR/SWR 2014

Ursendung: WDR 3 am 14. November 2014

60 Jahre Karl-Sczuka-Preis

Seit 1972 wird er bei den Donaueschinger Musiktagen verliehen und ist seitdem zur international wichtigsten Auszeichnung für avancierte Werke der Radiokunst geworden: der 1955 vom ehemaligen Südwestfunk gestiftete und zunächst zweijährig für Hörspielmusik vergebene Karl-Sczuka-Preis. Ausgezeichnet werden soll seit 1972 laut Satzung die „beste Produktion eines Hörwerks, das in akustischen Spielformen musikalische Materialien und Strukturen benutzt“. John Cage, Mauricio Kagel, Luc Ferrari, Friederike Mayröcker oder Heiner Goebbels waren im Laufe der Jahre Preisträger, die nach Donaueschingen kamen.

Sendung in SWR2, Sonntag, 18. Oktober 2015, 20.03 Uhr

Moderation: Walter Filz

Senderegie: Frank Halbig

Weitere Sendung in SWR2 ars acustica, Dienstag, 3. November 2015, 23.03 Uhr

Das Hörspiel vom Hörspiel 2015

Werke aus dem Wettbewerb um den Karl-Sczuka-Preis, vorgestellt vom Jurymitglied Margarete Zander.