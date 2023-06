Next Generation

Datum: Freitag, 20. Oktober 2017 Beginn: 23:00 Uhr

Ort: Erich-Kästner-Halle

Realschule

Humboldtstraße 3

78166 Donaueschingen

Lageplan Eintritt: frei Mitwirkende: In Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern, der Staatlichen

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgartund der Hochschule für Musik Trossingen

Aus den 120 Einreichungen von KompositionsstudentInnen aus der ganzen Welt hat eine Jury neun Partituren ausgewählt, von denen drei im Rahmen des Studentenprogramms der Donaueschinger Musiktage von den Ensembles der Hochschulen Luzern, Stuttgart und Trossingen aufgeführt werden.

From 120 submissions by composition students all over the world, a jury selected nine scores for performance, three of which will be performed in the student programme at the Donaueschingen Festival by the ensembles of the academies in Lucerne, Stuttgart and Trossingen.