Von der Elektronikpionierin zur Instrumentalkomponistin – Éliane Radigue im Portrait

RAGE Thormbones (Posaune)

Chris Swithinbank, Clara Iannotta (Elektronik)

Musikalische Einstudierung (Radigue & Robinson): Carol Robinson

Leitung: Baldur Brönnimann

Matana Roberts:

Elegy for Tyre: "Welcome to the World through my eyes ..." für Orchester

Sara Glojnarić

Sugarcoating #4 für Orchester

Clara Iannotta:

where the dark earth bends für 2 Posaunen, Elektronik und Orchester

Éliane Radigue & Carol Robinson:

Occam Océan Cinquanta für Orchester

(Liveübertragung aus der Baarsporthalle Donaueschingen)