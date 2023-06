Werkkommentar von Nigel Osborne

A Short History of Polish Philosophy ist eine musikalische Betrachtung der weltverändernden Ideen einer Reihe polnischer Philosophen und Denker: Witelo, Kopernikus, Jan Łukasiewicz, Bronisław Malinowski, Roman Ingarden, Zygmunt Bauman und Leszek Kołakowski. Gleichzeitig ist das Stück ein Zeugnis meiner eigenen Lebensreise als Komponist: von meinem Interesse an der Beschaffenheit von Energie und Wellenformen, über Mathematik und Rock’n’Roll bis hin zu Musik verschiedener Kulturen, zu Biologie und Musikmedizin und schließlich zu Musik und revolutionärem politischem Wandel. Ich bin Davor Rocco dankbar, der während des Lockdowns meine Rohdaten in Form von Audiodateien in einer 2500 Kilometer überspannenden elektronischen Studio-Zusammenarbeit zwischen Edinburgh und Zagreb mit magischem Staub bestreut hat, außerdem Aneta Stefanovska (siehe unten) sowie meinem Sohn Ruaraidh für die Unterstützung bei der wissenschaftlichen Arbeit.

Das Stück besteht aus fünf Sätzen:

1. Witelo and Copernicus: solar wind, aurora borealis, yellow, green, blue, violet

Der elektroakustische Teil des Stücks verwendet Sonifikationen der Temperatur, Dichte und Geschwindigkeit von Ionen im Sonnenwind, des "Wetters auf der Sonne" (Daten vom NASA-Satelliten Proton Monitor SOHO CELIAS), um die Klänge von Gongs und Becken zu modulieren. Es gibt auch die Frequenzen des Polarlichts (das mit dem Sonnenwind zusammenhängt), die in Radiowellen und Frequenzen des Farbspektrums aufgezeichnet werden. Schließlich gibt es intuitive "solare" Klänge, die 1970 von der Musikgruppe Materials Service Corporation (Bieżan, Kobrin, Malicki, Osborne, Thommessen, Wodiczko) in Warschau erzeugt wurden.

2. Jan Łukasiewicz: Prime Number Funk

Dies ist funky Musik, die auf Łukasiewicz’ Theorien über Primzahlen basiert. Jede Dauer, jede Proportion, jeder Takt, jede Phrase und jeder Strukturabschnitt – alles basiert auf ineinandergreifenden Primzahlen. Ich entdeckte, dass Primzahlen, die auf einer Basis von 12 (den 12 Halbtönen gleicher Temperatur) erzeugt werden, harmonische Beziehungen erzeugen – bis hin zur Unendlichkeit. Es ist also auch eine Übung in unendlicher spektraler Harmonik.

3. Bronisław Malinowski: Functional anthropology: The Trobriand Sunset Islanders, The Bemba of Zambia

Ich habe in vielen Musikkulturen gearbeitet – einschließlich der Arbeit mit Flüchtlingen auf dem Balkan, im Nahen Osten, in Ostafrika, Südamerika und Südostasien. Außerdem unterrichte ich Musik-Sonderpädagogik und Palliativpflege in Indien sowie chinesische Musikkomposition am Chinese Music Institute der Peking Universität. Malinowski war eine frühe Inspiration für mich. Hier gedenke ich seiner mit Szenen aus dem täglichen Leben unter den in sexueller Freizügigkeit lebenden Bewohnern der Trobriand-Inseln und mit Geschichten, wie man sie sich unter den Bemba von Sambia erzählt – Gesellschaften, in denen Malinowski lebte und die er erforschte.

4. Roman Ingarden: Intersubjectivity, Transcendental Phenomenology

Der elektroakustische Teil des Stücks ist eine Aufzeichnung der Atemphasen, der Herzfrequenz (EKG) und der elektrischen Gehirnaktivität (EEG) von Musikern, gemessen während sie dieses Stück gemeinsam spielen. Es entwickelt sich in drei Phasen – Atmung, Gehirn, Herz. Die Daten werden verwendet, um den Klang eines Instruments zu modulieren – eine Mischung aus Klavier und Schlaginstrument –, das ich (mit Ambrose Seddon) im Svaram in Südindien aufgenommen habe. Die biologischen Daten beziehen sich "in Echtzeit" auf die Aufführung. Soweit ich weiß, ist dies das erste vollständige Experiment zur Intersubjektivität in der Musik unter Verwendung einer Vielzahl physiologischer Daten. Ich bin Dr. Aneta Stefanovska und ihrem Team an der Lancaster University dankbar, dass sie dieses Experiment ermöglicht haben.

5. Zygmunt Bauman, Leszek Kołakowski: critical and moral Marxism; Warsaw, Gdansk 1970-72; Polish Radio Experimental Studio: Patkowski, Mazurek, Knittel; Materials Service Corporation: Bieżan, Kobrin, Malicki, Osborne, Thommessen

1970/71 war ich Mitglied der intuitiven elektronischen Live-Musikgruppe Materials Service Corporation (MSC) in Warschau. Wir haben die Grenzen der musikalischen und sozialen Orthodoxie verschoben, während Arbeiter und Studenten in Polen die Grenzen der politischen Orthodoxie verschoben haben. Die elektroakustische Partitur enthält Aufnahmen von MSC mit Fragmenten von Radioansagen aus dem Arbeiteraufstand vom Dezember 1970 in Polen, die Stimmen von Politikern sowie die Stimmen von Jacek Kuroń und Adam Michnik, Gründungsmitglieder des Komitees zur Verteidigung der Arbeiter – eine linksgerichtete Bürgerrechtsbewegung und eine der intellektuellen Keimzellen der Gewerkschaft Solidarność, wesentlich beeinflusst von Leszek Kołakowski, den ich kannte, und Zygmunt Bauman, mit dem ich später noch mehrmals öffentlich auftrat.

English

A Short History of Polish Philosophy is a musical contemplation on the world-changing ideas of a number of Polish philosophers and thinkers: Witelo, Copernicus, Jan Łukasiewicz, Bronisław Malinowski, Roman Ingarden, Zygmunt Bauman and Leszek Kołakowski. At the same time it is a testimony of my own life’s journey as a composer: from my interest in the nature of energy and wave forms, to mathematics and rock’n’roll, to music of different cultures, to biology and music medicine and finally to music and revolutionary political change. I am grateful to Davor Rocco who sprinkled magic dust on my raw audio files in a 2500-kilometre-wide electronic studio collaboration stretching from Edinburgh to Zagreb during lockdown, to Aneta Stefanovska (see below) and to my son Ruaraidh for assisting with scientific work.

There are five movements:

1. Witelo and Copernicus: solar wind, aurora borealis, yellow, green, blue, violet

The electroacoustic score uses sonifications of the temperature, density and speed of ions in solar wind, the "weather on the sun" (data from NASA SOHO CELIAS satellite Proton Monitor) in order to modulate the sounds of gongs and cymbals. There are also the frequencies of the aurora borealis (which is related to solar wind), tracked in radio waves and frequencies of the colour spectrum. Finally there are intuitive "solar" sounds created by the live electronic intuitive music group Materials Service Corporation (Bieżan, Kobrin, Malicki, Osborne, Thommessen, Wodiczko), in Warsaw in 1970.

2. Jan Łukasiewicz: Prime Number Funk

This is funky music based on Łukasiewicz’s theories of prime numbers. Every duration, proportion, bar, phrase, and structural section is based on interlocking prime numbers. I discovered that prime numbers generated on a base of 12 (the 12 semitones of equal temperament) produce harmonic relations – to infinity. So it is also an exercise in infinite spectral harmonicity.

3. Bronisław Malinowski: Functional anthropology: The Trobriand Sunset Islanders, The Bemba of Zambia

I have worked in many musical cultures – including with refugees in the Balkans, Middle East, East Africa, South America and South East Asia. I also teach music special education and musical palliative care in India, and Chinese music composition at the Chinese Music Institute of Peking University. Malinowski was an early inspiration for me. Here I celebrate him with scenes from daily life among the free-loving Trobriand Sunset Islanders and storytelling among the Bemba of Zambia – societies that Malinowski lived among and studied.

4. Roman Ingarden: Intersubjectivity, Transcendental Phenomenology

The electroacoustic score is a recording of breathing phases, heart rate (ECG) and electrical brain activity (EEG) of musicians while playing this piece together. It evolves in three phases – breath, brain then heart. The biological data is used to modulate the sound of an instrument which is a mixture of piano and percussion which I recorded (with Ambrose Seddon) at the Svaram in South India. The biological data relate "in real time" to the performance. As far as I know this is the first full experiment in intersubjectivity in music using a wide range of physiological data. I am grateful to Dr. Aneta Stefanovska and her team at Lancaster University for making this experiment possible.

5. Zygmunt Bauman, Leszek Kołakowski: critical and moral Marxism; Warsaw, Gdansk 1970-72; Polish Radio Experimental Studio: Patkowski, Mazurek, Knittel; Materials Service Corporation: Bieżan, Kobrin, Malicki, Osborne, Thommessen

In 1970/71 I was a member of the intuitive live electronic music group Materials Service Corporation (MSC) in Warsaw. We were pushing the boundaries of musical and social orthodoxy at the same time as workers in Poland were pushing the boundaries of political orthodoxy. Sometimes we converged – we even had a riot outside one of our concerts in Lublin. The electroacoustic score includes recordings of MSC, with fragments of radio announcements from the Gdansk uprising and atrocities of 1970, the voices of politicians, and also the voices of Jacek Kuroń and Adam Michnik, founding members of the Committee for the Defence of the Workers – a leftward leaning reformist organisation which was the intellectual wing of Solidarność, very much inspired by Leszek Kołakowski, whom I knew, and by Zygmunt Bauman, with whom I shared public platforms on several occasions in later years.