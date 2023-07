Ira Hadžić: Heimatgefühle

Werkkommentar von Ira Hadžić

Sieben Stimmen sprechen denselben Text. Jede hat einen anderen Akzent. Aus den klanglichen Differenzen komponiert die Künstlerin Ira Hadžić ein Hörstück über die Grenzen von Sprache und deren Auflösung.

"Hier steht ein bezugsfreies Wort, das sich nach Erfüllung sehnt." Dieses Wort steht in einem Text von Ira Hadžić. Mit seiner Hilfe erkundet die Künstlerin, was Sprache bedeutet, wenn sie ihre Bedeutung verliert. Sieben Performerinnen und Performer sprechen Hadžićs Text – im Chor, im Wechsel und allein. Ihre Stimmen sind geprägt von unterschiedlichen Lebenswegen und Akzenten. In einem gemeinsamen Sprechakt versuchen sie, zu einem Erfahrungsraum jenseits der Sprache zu gelangen. "Dort wird unser Zuhause ein Zuhause finden."

Heimatgefühle ist Teil einer Werkreihe von Ira Hadžić rund um Sprachkompositionen.

Mit: Maria de Faria, Hikaru Inagawa, Maco, Francesco Mancori, Carol McGuigan, Marco Montiel-Soto und Ira Hadžić

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2021

Länge: 31‘15

English

Seven voices speak the same text. Each has a different accent. From the sonic differences, artist Ira Hadžić composes an audio piece about the boundaries of language and their dissolution.

"Here stands a reference-free word that longs for fulfillment." This word is written in a text by Ira Hadžić. With its help, the artist explores what language means when it loses its meaning. Seven performers speak Hadžić’s text – in chorus, in turns and alone. Their voices are shaped by different lives and accents. In a collective act of speaking, they attempt to reach a space of experience beyond language. "There our home will find a home."

Heimatgefühle is part of a series of works by Ira Hadžić around language compositions.

With: Maria de Faria, Hikaru Inagawa, Maco, Francesco Mancori, Carol McGuigan, Marco Montiel-Soto and Ira Hadžić.

Production: Deutschlandfunk Kultur 2021

Length: 31’15