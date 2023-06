Veranstaltungsbeschreibung

In einer Verbindung aus Performance, Fashion, Kunst und experimenteller Musik schreibt Steloolive die ghanaische Geschichte neu. "Ich genieße es, Leben und Zeit durch Klang als Teil meiner Praxis zu archivieren. Performance ist für mich ein Werkzeug, mich zu engagieren."

English

Combining performance, fashion, art and experimental music, Steloolive rewrites Ghanaian history. "I enjoy archiving life and time through sound as part of my practice. Performance is a tool for me to engage."