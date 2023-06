Mikołaj Laskowski: Transnatural#2: Life-Like 3D® Ocean Series

Werkkommentar

Hallo Welt!

Willkommen bei Transnatural® – die Zukunft der Neuen Musik. Während dieser kurzen Audio-Therapiesitzung haben Sie die Möglichkeit, Klänge aus längst vergangenen Welten zu erleben. Schließen Sie die Augen, atmen Sie tief und stellen Sie sich vor, wie Ihr Körper langsam in kühles, salziges Wasser eintaucht. Sie verwandeln sich langsam in Ihren Lieblings-Meeressäuger. Wer wären Sie am liebsten – ein Delfin oder ein Walross? Ein Wal oder eine Seekuh? Was auch immer Sie wählen, wir wünschen Ihnen eine angenehme Klangreise.

Transnatural ist eine Serie, die eine dystopische Zukunft nach einer Umweltkatastrophe erforscht. Der Kontakt mit der Natur ist nur noch mit technologischen Mitteln möglich – akustische und visuelle Simulationen, Entwicklung neuer Spezien und Herstellung künstlicher Organismen. Das Natürliche wird künstlich, während das Künstliche vorgibt, natürlich zu sein – die Unterscheidung zwischen dem Original und der Nachahmung wird immer unklarer.

English

Hello World!

Welcome to Transnatural® – the future of New Music. During this short audio therapy session, you will have the opportunity to experience sounds from long-gone environments. Close your eyes, breathe deeply and imagine your body slowly submerging into cool, salty water. You are slowly transforming into your favorite marine mammal. Who would you rather be – a dolphin or a walrus? A whale or a manatee? Whatever you choose, we wish you a pleasant sonic journey.

Transnatural is a series exploring a dystopic future after an environmental catastrophe. Contact with nature is possible only through technological means – audio and visual simulations, development of new species and production of artificial organisms. The natural becomes artificial, while the artificial pretends to be natural – the distinction between the original and the imitation is increasingly unclear.