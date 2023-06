Maja S. K. Ratkje: Considering Icarus

Werkkommentar von Maja S. K. Ratkje

1931 schrieb William Butler Yeats ein Gedicht mit dem Titel To a Friend Whose Work has Come to Nothing (Für einen Freund, dessen Werk zu nichts geführt hat). 1960 schrieb die amerikanische Dichterin Anne Sexton das folgende Gedicht, das Teil ihres ersten veröffentlichten Werks Bedlam and Part Way Back ist. Ich sehe es als einen ermutigenden Rat, die Sonne zu erreichen. Wenn du es nie versuchst, wirst du es auch nie herausfinden. Ich fand, es passte sehr gut zu dem Posaunenkonzert und den Ambitionen des Solisten, die Musik zum Fliegen zu bringen.

Für einen Freund, dessen Werk zum Triumph geführt hat

Stell dir vor, wie Ikarus die klebrigen Flügel anlegt

und das seltsame kleine Ziehen an seinem Schulterblatt spürt,

und denk an diesen ersten leichten Moment über dem Rasen

des Labyrinths. Denk an den Unterschied, den es ausmachte!

Dort unten sind die Bäume, unbeholfen wie Kamele;

und hier sind die erschreckten Stare, die vorbeifliegen;

und denk an den unschuldigen Ikarus, dem es sehr gut geht.

Größer als ein Segel fliegt er über den Nebel und die Wucht

des schäumenden Ozeans. Bewundere seine Flügel!

Fühl das Feuer in seinem Nacken und sieh, wie lässig

er aufblickt und erfasst wird vom wundersamen Tunnel

dieses heißen Auges. Wen kümmert es, dass er zurückfiel ins Meer?

Sieh, wie er der Sonne zujubelt und sich fallen lässt,

während sein vernünftiger Vater direkt in die Stadt geht.

(Mit freundlicher Genehmigung der Houghton Mifflin Publishing Company. Übersetzung: Florian Heurich)

William Butler Yeats once wrote a poem titled To a Friend Whose Work has Come to Nothing (1931). In 1960, the American poet Anne Sexton wrote the following poem, as a part of her first published work, Bedlam and Part Way Back. I see it as an encouraging advice to reach the sun. If you never tried, you'll never know. I thought it fitted very well to the trombone concerto and the soloist's determined will to make the music fly.

To a Friend Whose Work Has Come to Triumph

Consider Icarus, pasting those sticky wings on,

testing that strange little tug at his shoulder blade,

and think of that first flawless moment over the lawn

of the labyrinth. Think of the difference it made!

There below are the trees, as awkward as camels;

and here are the shocked starlings pumping past

and think of innocent Icarus who is doing quite well.

Larger than a sail, over the fog and the blast

of the plushy ocean, he goes. Admire his wings!

Feel the fire at his neck and see how casually

he glances up and is caught, wondrously tunneling

into that hot eye. Who cares that he fell back to the sea?

See him acclaiming the sun and come plunging down

while his sensible daddy goes straight into town.

(With kind permission of Houghton Mifflin Publishing Company)