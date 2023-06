José Sosaya Wekselmann: Tejidos andinos

Werkkommentar von José Sosaya Wekselmann

Die präkolumbianische Kunst der Chavín-Kultur (Skulpturen, in Stein gemeißelte Entwürfe), die Poesie des Peruaners César Vallejo, die traditionelle Musik des Departements Ayacucho oder Cuzco sind wiederkehrende Quellen in meinen Werken.

Bei den wenigen elektroakustischen Stücken, die ich komponiert habe, greife ich mit einigen Ausnahmen nicht auf traditionelle peruanische Elemente zurück, sondern versuche, etablierte rhythmische Muster zu eliminieren. Ich mische elektronische Klänge mit den "Geräuschen" der alltäglichen Umgebung. Im Fall von Voices wird eine solche Mischung mit einer Renaissance-Motette erzeugt. Diese Geräusche der Welt oder dieses bestehende Vokalstück werden im Studio unterschiedlich stark transformiert.

Jedes neue Stück ist eine neue Herausforderung. Für Reseña komponiere ich erstmalig für Blasinstrumente andinen Ursprungs, in Kombination mit traditionell westlichen Instrumenten wie Klarinette, Geige, Gitarre, Schlagzeug und Stimme.

English

The pre-Columbian art of the Chavín culture (sculptures, designs engraved in stone), the poetry of the Peruvian César Vallejo, the traditional music of the regions of Ayacucho or Cuzco are recurring sources in my works.

With a few exceptions, I do not use traditional Peruvian elements in the few electroacoustic pieces I've composed, rather I seek to eliminate established rhythmic patterns. I mix electronic sounds with the "noises” of the everyday environment or, in the case of Voices such mixture is created with a Renaissance motet. These sounds of the world or this existing vocal piece undergo different degrees of transformation in the studio.

Every new piece is a new challenge. In the case of Reseña it is the first time that I have written for wind instruments of Andean origin in combination with traditional Western instruments such as the clarinet, violin and guitar, as well as percussion and voice.