Hannes Seidl / Anselm Neft: Die Flexibilität der Fische – Teil 1

Werkkommentar von Hannes Seidl und Anselm Neft

Nachdem Parzivals Vater in der Schlacht gefallen ist, zieht seine Mutter Herzeloyde in einen entlegenen Wald. Sie setzt alles daran, sich und ihren Sohn von der Außenwelt abzuschirmen. Von der Welt, in der Männer Männer und Frauen Frauen sein sollen.

Das zweiteilige Stück Die Flexibilität der Fische umkreist Erfahrungen aus dem Patriarchat und weist in das ganz Andere einer neuen Mythologie. Im ersten, hier erklingenden Teil verschränken sich gesellschaftspolitische Zitate mit dem nüchternen Monolog einer KI und der Perspektive eines Jungen bzw. Mannes, der in Erinnerungen seinen persönlichen Prägungen in Bezug auf "Männlichkeit" und das "andere Geschlecht" nachspürt. Dabei findet er im Individuellen das Allgemeine, also ein Muster. Indem er auf diese Weise zentrale Elemente seines Bauplans decodiert, entstehen neue Fragen, Wünsche und Hoffnungen: die Überwindung der zweigeschlechtlichen Zuschreibungen, das Vertiefen von Ambivalenzen und das Befreiende einer Nicht-Identität.

Ich bin neugierig auf all die Worte, die noch zu finden sind.

Einer starren Erzählung von biologischem Geschlecht als primäres Identifikationsmerkmal wird bruchstückhaft und tastend eine andere Erzählung gegenübergestellt. Diese begreift den Menschen als ein Sein in etlichen wechselnden Zuständen und als Schöpfer und Geschöpf eines fortgesetzten Storytellings. Die neue Erzählung bietet ein unmittelbares Erleben wechselnder persönlicher Realität an, in dem ein Sowohl-als-auch weder Richtungslosigkeit noch Bedrohung darstellt.

There seemed to me to be no truth, no good,

in anything big in society.

Die zwei Balladen lehnen sich an verschiedene Traditionen solistischen Musizierens an. Die erste Ballade steht in der Tradition singender Fidlerinnen ( fiddle singing). Die vor allem in englischsprachigen Ländern verbreitete folk music lebt von gesungenen, oftmals persönlichen Geschichten, die von Liebe, Heimatverlust, Protest oder einfach auch nur einem ausgewachsenen Hangover handeln. Gruppierungen der unterschiedlichen politischen Lager haben sich immer wieder der erzählerisch-identifikatorischen Kraft der folk music bedient.

Ich brauchte Aufmerksamkeit, Empathie, Fürsorge und Bestätigung!

Um zum Mann werden, durfte ich mir all das selbst nicht geben.

Ich brauchte Mädchen und Frauen dafür.

Das hat mich wütend gemacht: Auf mich, auf Frauen

Auf die ganze Welt.

Die Ballade, die für die Solistin Diamanda La Berge Dramm geschrieben ist, erfährt Erweiterungen in Form von Zuspielungen und Übertitelungen, die es erlauben, verschiedene Textebenen miteinander zu konfrontieren und sie gleichberechtigt nebeneinander stehen zu lassen. In die Erinnerungen eines Mannes rund um Pubertät, Elternbeziehung, Schulsystem, Sehnsucht nach Mädchen, Sex, Alkohol und Kriegertum werden Reflexionen über den Parzivalmythos, die Ratschläge einer KI namens "Utility 5", sowie Zitate aus der Lecture on Nothing von John Cage oder aus den Texten der feministischen Literaturwissenschaftlerin Bell Hooks eingefügt.

Dismantling and changing patriachal culture is work

that men and women must do together.

Fische sind wie viele andere Lebewesen auch Vorreiter der Intergeschlechtlichkeit*. Über 500 Arten wechseln in Ihrem Leben mehrmals das eigene Geschlecht, je nachdem, was benötigt wird, oder wie warm das Wasser ist. Anstatt sich wie in der Mainstreamkultur immer wieder menschlichen Vorstellungen anzupassen, schlägt die Ballade vor, sich die biologische Flexibilität zum Vorbild zu nehmen. "In einer realistischen Version des Disney-Films Findet Nemo wäre Nemos Vater nach dem Verlust seiner Partnerin selbst zum dominanten Weibchen herangereift und der kleine Halbwaise Nemo in einer Art Männerharem mit Matriarchin aufgewachsen. Nemo wäre seinerseits ein unreifes Weibchen, wird später zum geschlechtsreifen Männchen und kann schließlich vielleicht selbst zur Matriarchin aufsteigen.”

As primates you are genetically bound to sexual selection,

as UTILITY 5 is bound to solve problems

Die Uraufführung des gesamten Stücks mit beiden Teilen wird Ende Januar 2022 im Mousonturm Frankfurt mit Sebastian Berweck und Diamanda La Berge Dramm stattfinden.

*https://www.spektrum.de/news/was-zwitterfische-ueber-die-evolution-von-sex-und-geschlechtern-lehren/1748544

English

After Parzival's father was killed in battle, his mother Herzeloyde moves to a remote forest. She does everything she can to shield herself and her son from the outside world. From the world where men are supposed to be men and women are supposed to be women.

The two-part piece Die Flexibilität der Fische (The Flexibility of Fish) revolves around experiences from patriarchy and points towards the very difference of a new mythology. In the first part, which is heard here, socio-political quotations intertwine with the sober monologue of an AI and the perspective of a boy or man, who traces in memories his personal imprints in relation to "masculinity” and the "other sex”. In doing so, he finds the general, i.e. a pattern, in the individual. By decoding central elements of his blueprint in this way, new questions, desires and hopes emerge: the overcoming of the two-gender attributions, the deepening of ambivalences and the liberation of a non-identity.

I am curious about all the words that are yet to be found.

A rigid narrative of biological gender as the primary identification feature is contrasted fragmentarily and tentatively with another narrative. It understands the human being as a being in several changing states and as creator and creature of a continuing storytelling. The new narrative offers an immediate experience of changing personal reality, in which a both/and is neither directionless nor threatening.

There seemed to me to be no truth, no good,

in anything big in society.

The two ballads are based on different traditions of solo music making. The first ballad is in the tradition of fiddle singing. The folk music, which is especially widespread in English-speaking countries, lives from sung, often personal stories that deal with love, loss of home, protest or simply a fullblown hangover. Groups from different political camps have repeatedly made use of the narrative-identifying power of folk music.

I needed attention, empathy, care and confirmation!

To become a man, I was not allowed to give myself all this.

I needed girls and women for that.

This made me angry: At myself, at women.

At the whole world.

The ballad, written for soloist Diamanda La Berge Dramm, undergoes extensions in the form of feeds and surtitles that allow different levels of the text to be confronted with each other and to stand side by side on an equal footing. A man's memories about puberty, parental relationships, the school system, longing for girls, sex, alcohol and warriorism are interspersed with reflections on the Parzival myth, advice from an AI called "Utility 5”, as well as quotations from John Cage's Lecture on Nothing or from the texts of the feminist literary scholar Bell Hooks.

Dismantling and changing patriarchal culture is work

that men and women must do together.

Fish, like many other creatures, are pioneers of intersex*. Over 500 species change sex several times in their lifetime, depending on what is needed or how warm the water is. Instead of always adapting to human ideas, as in mainstream culture, the ballad proposes to take biological flexibility as a model. "In a realistic version of the Disney film Finding Nemo, Nemo's father would have matured into a dominant female himself after losing his mate, and little half-orphan Nemo would have grown up in a kind of male-harem with a matriarch. For his part, Nemo would be an immature female, later becoming a sexually mature male, and perhaps eventually rising to matriarch himself."

As primates you are genetically bound to sexual selection, as UTILITY 5 is bound to solve problems.

The world premiere of the entire piece with both parts will take place at the end of January 2022 at the Mousonturm Frankfurt with Sebastian Berweck and Diamanda La Berge Dramm.

*https://www.spektrum.de/news/was-zwitterfische-ueber-die-evolution-von-sex-und-geschlechtern-lehren/1748544