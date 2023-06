François Sarhan: EPHÉMÈRE ENCHAINÉ

Werkkommentar

Ephémère Enchainé ist ein langer Abend mit François Sarhan, dem PHACE Ensemble und Something Out There. Es ist ein Work-in-Progress, das 2014 beim Spor Festival entstand und 2015 in Paris und 2019 in Bregenz aufgeführt wurde. Nicht gerade eine Show, aber auch kein Konzert. Eher ein Varieté in Form eines Radiostudios, das der Zuhörer frei betreten und verlassen kann. Ein Fresko, mit Geschichten, Aktionen, Filmen, Episoden, Pausen. Das Set bietet vierzehn Musiker auf, Kammermusik, die großzügig mit Computern, Samples, Worten, sprechenden Körpern und sprechender Musik gemischt wird. In einer fiebrigen, sarkastischen Atmosphäre, die an die Blütezeit des experimentellen Rocks und die Happenings der frühen 70er-Jahre erinnert und den Geist von Frank Zappa und John Cage zu beschwören scheint. Es enthält dichte Partituren, die im Detail den Rhythmus, das Zögern, die Pausen und die Wiederaufnahme gewöhnlicher Sprache erforschen, Situationen, die Körpersprache einbeziehen, Analogy Fair, wo zwei Schlagzeuger einen Dialog mit Messern führen. Aber es ist die gewöhnliche Sprache, die der Star der Show ist: die Stimme des Erzählens, des Diktiergeräts, der Beichte, des Gesprächs. Sie gibt den Rhythmus vor, moduliert die Phrasierung, erweckt den Text zum Leben, eröffnet neue musikalische Möglichkeiten. Sie stammt aus verschiedenen Quellen: voraufgenommene Stimmen (kleine Mädchen, Menschenmengen, Prediger) und Originalwerke von François Sarhan – mit sich selbst als Sprecher.

Das Stück arbeitet mit Imitationen, Coverversionen, freien Kontrapunkten (oder Remixen), die so durcheinandergewürfelt sind wie eine Radio- sendung mit Musiknachrichten oder einfach nur Nachrichten. Es geht um Montage: "Wir können nichts Neues machen, aber wir können etwas kapern (Guy Debord)." Fragmente der Realität, gefundene Objekte, Fakten werden neu artikuliert, dargestellt, neu zusammengesetzt. Wie ein Radiomoderator, der das falsche Studio erwischt hat, spult der Komponist eine Reihe von kuriosen Anekdoten ab, und die Musik folgt, spaltet sich ab, harmonisiert, kommentiert … Die Videos unterbrechen manchmal den Fluss oder kollidieren mit dem, was gesagt wird. Eine Reihe von Charakteren (alle real) taucht auf: Linda hat gesündigt, aber sie war ein Opfer; sie ist Gott begegnet und ihre Beichte wird sie retten. Ein Pastiche von religiösen Shows amerikanischer Fernseh-Evangelisten fängt ihre Worte und Schluchzer perfekt ein und beschwört die obszöne Realität herauf, in der wir heute leben. Bergmann ist ein Mann, der sein Verschwinden inszeniert hat, indem er eine falsche Identität erfand. Gegenstände wie eine Waschmaschine, Steine, Gräber und Orte wie London, Prag und Berlin zeichnen eine Karte mit Ausschnitten eines Lebens, das sowohl vergänglich als auch gefesselt ist.

English

Ephémère Enchainé is a long evening with François Sarhan, the PHACE Ensemble and Something Out There. It's a work-in-progress, created at the Spor Festival in 2014, then presented in 2015 in Paris and in 2019 in Bregenz. Not exactly a show, but not a concert either. More a variety set in the shape of a radio studio, in which the listener can freely come in and out. A fresco, with stories, actions, movies, episodes, breaks. The set offers up fourteen musicians, chamber music blended liberally with computers, samples, words, bodies that speak, music that speaks – all in a feverish, sarcastic atmosphere that evokes the heyday of experimental rock, the early seventies happenings, and which seems to invoke the ghosts of Frank Zappa and John Cage. It includes tight scores which explore in detail the rhythms, hesitations, pauses and resumptions of ordinary speech and situations which involve body language, as in Analogy Fair, where two percussions have a dialog with knives. But it is ordinary speech that is the star of the show: the voice of narration, of the Dictaphone, of confession, of conversation. It inflicts its rhythm, modulates the phrasing, wakes up the writing, opens up new musical possibilities. It comes from various sources: pre-recorded voices (small girls, crowds, preachers), and original works by François Sarhan – with himself as the announcer.

It works by imitations, cover versions, free counterpoint (or remixes), all muddled together the way a radio programme on music news, or simply news, might be. It's all about montage: "we cannot make anything new, but we can hijack" (Guy Debord). Fragments of reality, found objects, facts, are rearticulated, represented, recomposed. The composer, like a radio presenter who has got the wrong studio, reels off a set of curious anecdotes, and the music is off, following, splitting away, harmonising, commenting … Videos sometimes interrupt the flow or clash with what is being said. A set of characters (all real) appears: Linda has sinned but she was a victim; she has met God and her confession will save her. A pastiche of religious shows by American television evangelists perfectly captures their words and sobs, conjuring up the obscene reality we now live in. Bergmann is a man who orchestrated his disappearance, inventing a false identity. Objects, such as washing machine, stones, graves, places, such as London, Prague, Berlin, draw a map of slices of a life, both ephemeral and chained.