Christian Mason: Somewhere in the distance (lost in the horizon)

Werkkommentar von Christian Mason

Wie mehrere meiner jüngsten Kompositionen beschäftigt sich auch dieses Stück mit Nähe – Nähe oder Distanz in Raum, Zeit oder Beziehungen. Deutlich wird das schon durch die besondere Aufstellung des Instrumentalensembles im Raum, und diese räumlichen Beziehungen haben unweigerlich Auswirkungen auf das musikalische Material und die musikalische Erzählung. In der Mitte der Bühne befinden sich Ondes Martenot neben Oboen, Fagotten, Trompeten, Posaunen, Tuba, Celli und Kontrabass; weiter hinten auf der Bühne sind vier Bassflöten, die bisweilen in den vier Bassklarinetten und vier Hörnern am anderen Ende des Saals, hinter dem Publikum, ihr Gegenüber finden; auf der einen Seite des Publikums befinden sich sieben Geigen und auf der anderen drei Bratschen. Es gibt auch einen "Tonband"-Teil, der manchmal im Vordergrund erscheint, mit dem Klang von nah aufgenommenen Plattenglocken, und der häufig einen "Umgebungsdrone" im Hintergrund liefert (z. B. das fließende Wasser am Anfang) – ein Klanghorizont, der von den instrumentalen Texturen auf verschiedene Weise imitiert, überschattet oder verdeckt wird.

English

Like several of my recent compositions this piece is concerned with proximity – nearness or distance in space, time or relationship. Most obviously there is the particular deployment of the instrumental ensemble in the performance space, and these spatial relationships inevitably have implications for the musical material and narrative. Centre-stage an Ondes Martenot sits alongside oboes, bassoons, trumpets, trombones, tuba, celli and double bass; further to the back of the stage are four bass flutes, who sometimes find their reflection in the four bass clarinets and four horns at the opposite end of the hall, behind the audience; on one side of the audience there are seven violins, and on the other three violas. There is also a “tape” part which sometimes appears in the foreground, with the sound of close-recorded bell plates, but more often provides a background “environmental drone” ( for example, the running water of the opening) – a sonic horizon which is variously imitated, obscured or concealed by the instrumental textures.