Beat Furrer: Tableaux I - III – Drei Skizzen für Orchester

Werkkommentar von Marie Luise Maintz

Wie in einer Bilderserie erforscht Beat Furrer in seinen drei Orchesterstudien spezifische musikalische Texturen zwischen quasi mechanischen – sich ausbreitenden und singulären – "sprechenden" Ereignissen. Es geht in seinen Tableaux um Tiefenwirkungen, um das Ineinander von großformatigen Entwicklungen, Schichtungen und feinsten, naturhaft und ungeregelt sich ausbreitenden Stimmen. Sie sind inspiriert durch frühe Bilder von Max Ernst, um das Jahr 1927, einige von ihnen Wald und Sonne betitelt, in denen monolithische Baumanordnungen zu sehen sind, die sich vertikal auftürmen und – wenn man genauer hinsieht – sich in feinen Strukturen verästeln und von Lebewesen bevölkert sind.

Zu der Partitur treten "unabhängige Stimmen", also nicht im Tempo der in der Partitur notierten Entwicklungen: geräuschhafte Linien. Sie erscheinen wie ein Flüstern oder Sprechen im Hintergrund und breiten eine schrille, eisige Farbigkeit aus, mit einem Klang, der in allen Instrumenten in den obersten Registern auftritt. Der erste Satz ist ein Bild der Kälte, des Absterbens von Lebendigem, der zweite assoziiert Feuer in einer ständig sich aufwärts bewegenden Dynamik, die wieder zum Geräuschhaften in Beziehung tritt und schließlich in einen Stillstand, ein "kosmisches Rauschen" mündet.

"Die Strukturen ergeben sich aus bestimmten Bewegungen oder werden aus physischem Druck erzeugt (Frottage/Grattage) und in verschiedenen Ebenen im Hintergrund zum Leben erweckt. In Max Ernsts Wald-Bildern sind es abgestorbene, vertikale Strukturen und eine Art gleißende Sonne, eine Art nature morte, voller Leben oder Lebewesen. In allen 3 Stücken gibt es konstante Transformationen des Klangs, eine Bewegung, die sich dauernd von unten nach oben in verschiedenen harmonischen Konstellationen ereignet. Dahinter erscheint noch eine andere Ebene: Stimmen, die rufen, schreien, flüstern, reden oder singen. Hinter der regelmäßigen Struktur gibt es instabile unregelmäßige Phänomene."

Der dritte Satz ist geprägt durch ein choralartiges Gefüge, akkordisch dichte Klänge, jeweils unterschiedlich verzerrt, bis hin zum Schrei. Harmonisch bewegt sich dieser in kleinsten Schritten modulierend und wird kaleidoskopartig (strukturell/ melodisch) interpoliert. Der Schluss verhallt in einem vokal gefärbten Rauschen und einzelnen isolierten Ereignissen, Überreste einer kontinuierlichen Bewegung.

English

As in a series of pictures, Beat Furrer explores in his three orchestral studies specific musical textures between quasi-mechanical – expanding and singular – "speaking” events. His Tableaux are dealing with depth effects, with the interplay of large-scale developments, stratifications, and the finest, natural and unregulated expansion of voices. They are inspired by the early paintings of Max Ernst, circa 1927, one of them titled Forest and Sun, in which monolithic arrangements of trees can be seen piling up vertically and – if you look closely – branching out into delicate structures and populated by living creatures.

To the score come "independent voices”, that is, not in tempo with the developments notated in the score: noisy lines. They appear like whispering or speaking in the background, spreading a shrill, icy colorfulness, with a sound that appears in all instruments in the highest registers. The first movement is an image of coldness, of the death of living things, the second associates fire with a constantly moving upward dynamic, which again relates to the noisy and finally comes to a standstill, a "cosmic noise”.

"The structures result from certain movements or are created from physical pressure ( frottage/grattage) and are brought to life in various layers in the background. In Max Ernst's forest paintings there are dead vertical structures and a kind of glistening sun, a kind of nature morte, full of life or living beings. In all 3 pieces there are constant transformations of the sound, a movement that constantly happens from bottom to top in different harmonic constellations. In the background another level appears: voices calling, shouting, whispering, talking or singing. Behind the regular structure there are unstable irregular phenomena."

The third movement is characterized by a chorale-like texture, chordally dense sounds, each distorted in different ways, up to the point of shouting. Harmonically, this moves in minute modulating steps and is interpolated kaleidoscopically (structurally/melodically). The end fades away in a vocal colored murmuring noise and single isolated events, remnants of a continuous movement.