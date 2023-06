David Michael DiGregorio (dogr)

geboren 1979 in Boston/ USA, lebt und arbeitet heute als Musiker in New York. Er studierte Film und elektroakustische Musik am Harvard College in Cambridge/ Massachusetts und wurde dort 2001 zum Bachelor of Arts in Visual and Environmental Studies graduiert. 2002 ging er an die Skowhegan School of Painting and Sculpture in Skowhegan/Maine. 2007 erhielt er in Amsterdam sein Diplom an der Kunsthochschule DasArts. Während der Jahre, die er in Europa verbrachte, kam es zu mehreren Gastaufenthalten im STEIM in Amsterdam. Der Musiker dogr kommt vom 16-mm-Film her und ist von den amerikanischen Strukturalisten der 1970er Jahre geprägt. Dies und der Einfluss von Barockmusik, Gospelchören, koreanischer und amerikanischer Folkmusic und elektroakustischer Musik haben ihn angeregt, gebaute Klangräume durch überlagernde Stimmen und melodramatisches Geschichtenerzählen zu schaffen. Seine Songs erzählen Geschichten von Menschen und ihren großen Liebesleidenschaften, die sich über Brücken, Stadtlandschaften und das offene Land ausbreiten, von Männern, die zu Monstern werden, von Räumen, die etwas über ihre Bewohner mitteilen, von tierischen Vorstellungen, von altgewordenen Städten und den versteckten Stimmen unserer tierischen Erzeuger. Dogr hat mit bildenden Künstlern wie Sung Hwan Kim und Jewyo Rhii zusammengearbeitet. Beim Label Sonig Records in Köln ist seine CD “In Korean Wilds and Villages“ 2009 erschienen, die er mit Andi Toma von Mouse on Mars produziert hat. „One from In the Room: dog I knew”, mit Sung Hwan Kim produziert, wurde vom Bayerischen Rundfunk gesendet und von Intermedium Records veröffentlicht.