Neue CD: Donaueschinger Musiktage 2018

Die Doppel-CD Donaueschinger Musiktage 2018 erscheint am 18.10. bei NEOS.

Das Wichtigste der Donaueschinger Musiktage 2018 auf einer Doppel-CD. Eines der Highlights ist Hermann Meiers "Stück für großes Orchester und Klavier vierhändig". Mehr als 50 Jahre nach seiner Fertigstellung wurde das Werk in Donaueschingen uraufgeführt. Außerdem: "splinters of ebullient rebellion" von Malin Bång, das den Orchesterpreises 2018 gewonnen hat.

Aufnahmen: 18.–21. Oktober 2018, Donaueschingen - Deutschland Originaltitel: Donaueschinger Musiktage 2018 Interpreten: Klaus Steffes-Holländer, Lars Jönsson, Michele Marelli, Ingfrid Breie Nyhus, Cikada Ensemble, IRCAM, SWR Symphonieorchester, Klangforum Wien Komponisten: Ivan Fedele, Malin Bång, Marco Stroppa, Agata Zubel, Mirela Ivičević, Francessco Filidei, Hermann Meier Dirigenten: Christian Eggen, Pascal Rophé, Peter Rundel, Ilan Volkov Bestellnummer: NEOS 11914–15 (2 SACD)

Titel-Liste (CD 1 & 2)

Air on Air (Ivan Fedele)

Für verstärktes Bassetthorn und Orchester (2018)



splinters of ebullient rebellion (Malin Bång)

Für Orchester (2018)



Come Play With Me (Marco Stroppa)

Für Solo-Elektronik und Orchester (2016–2018)



Chamber Piano Concerto (Agata Zubel)

Für Klavier(e) und Ensemble (2018)



CASE WHITE (Mirela Ivičević)

Für Ensemble (2018)



BALLATA N. 7 (Francesco Filidei)

Für Ensemble (2018)



Stück für großes Orchester und Klavier vierhändig (Hermann Meier)

(1965)